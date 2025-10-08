Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026
Así como la selección peruana, otros equipos de la región disputarán partidos amistosos en este mes de octubre. En otros continentes, continúa el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo.
El último lunes 6 de octubre inició una nueva fecha FIFA, la penúltima de este 2025, durante la cual selecciones de todo el mundo podrán jugar partidos amistosos de preparación o terminar de disputar sus eliminatorias al Mundial 2026. Uno de los equipos que tendrá acción durante este periodo será la selección peruana, que se medirá a Chile en un duelo de práctica.
En continentes como Europa, Asia, África y Centroamérica se disputarán encuentros válidos por la clasificación a la Copa del Mundo. A continuación, revisa qué partidos se disputarán esta semana (según el horario peruano).
Partidos amistosos internacionales por fecha FIFA 2025
Jueves 9 de octubre
- Uzbekistán vs Kuwait | 8.00 a. m.
- Rumania vs Moldavia | 1.00 p. m.
- Inglaterra vs Gales | 1.45 p. m.
- Polonia vs Nueva Zelanda | 1.45 p. m.
- Marruecos vs Bahréin | 2.00 p. m.
- Argelia vs Palestina | 2.30 p. m.
Viernes 10 de octubre
- Japón vs Paraguay | 5.20 a. m.
- Corea del Sur vs Brasil | 6.00 a. m.
- Uruguay vs República Dominicana | 7.45 a. m.
- Bolivia vs Jordania | 11.00 a. m.
- Rusia vs Irán | 12.00 p. m.
- Chile vs Perú | 6.00 p. m.
- Canadá vs Australia | 6.30 p. m.
- Argentina vs Venezuela | 7.00 p. m.
- Estados Unidos vs Ecuador | 7.30 p. m.
Sábado 11 de octubre
- Granada vs Cuba | 6.30 p. m.
- México vs Colombia | 8.00 p. m.
Domingo 12 de octubre
- Malta vs Bosnia y Herzegovina | 12.00 p. m.
Partidos de eliminatorias europeas al Mundial 2026
Jueves 9 de octubre
- Finlandia vs Lituania | 11.00 a. m.
- Austria vs San Marino | 1.45 p. m.
- Bielorrusia vs Dinamarca | 1.45 p. m.
- Chipre vs Bosnia y Herzegovina | 1.45 p. m.
- Escocia vs Grecia | 1.45 p. m.
- Islas Feroe vs Montenegro | 1.45 p. m.
- Malta vs Países Bajos | 1.45 p. m.
- República Checa vs Croacia | 1.45 p. m.
Viernes 10 de octubre
- Kazajistán vs Liechtenstein | 9.00 a. m.
- Alemania vs Luxemburgo | 1.45 p. m.
- Bélgica vs Macedonia del Norte | 1.45 p. m.
- Francia vs Azerbaiyán | 1.45 p. m.
- Irlanda del Norte vs Eslovaquia | 1.45 p. m.
- Islandia vs Ucrania | 1.45 p. m.
- Kosovo vs Eslovenia | 1.45 p. m.
- Suecia vs Suiza | 1.45 p. m.
Sábado 11 de octubre
- Letonia vs Andorra | 8.00 a. m.
- Hungría vs Armenia | 11.00 a. m.
- Noruega vs Israel | 11.00 a. m.
- Bulgaria vs Turquía | 1.45 p. m.
- España vs Georgia | 1.45 p. m.
- Estonia vs Italia | 1.45 p. m.
- Portugal vs Irlanda | 1.45 p. m.
- Serbia vs Albania | 1.45 p. m.
Domingo 12 de octubre
- San Marino vs Chipre | 8.00 a. m.
- Escocia vs Bielorrusia | 11.00 a. m.
- Islas Feroe vs República Checa | 11.00 a. m.
- Países Bajos vs Finlandia | 11.00 a. m.
- Croacia vs Gibraltar | 1.45 p. m.
- Dinamarca vs Grecia | 1.45 p. m.
- Lituania vs Polonia | 1.45 p. m.
- Rumania vs Austria | 1.45 p. m.
Partidos de eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Jueves 9 de octubre
- Nicaragua vs Haití | 7.00 p. m.
- Honduras vs Costa Rica | 9.00 p. m.
Viernes 10 de octubre
- Surinam vs Guatemala | 4.00 p. m.
- Bermudas vs Trinidad y Tobago | 5.00 p. m.
- Curazao vs Jamaica | 6.00 p. m.
- El Salvador vs Panamá | 8.00 p. m.
Partidos de eliminatorias asiáticas al Mundial 2026
Miércoles 8 de octubre
- Omán 0-0 Qatar
- Indonesia 2-3 Arabia Saudita
Sábado 11 de octubre
- Emiratos Árabes Unidos vs Omán | 12.15 p. m.
- Irak vs Indonesia | 2.30 p. m.
Partidos de eliminatorias africanas al Mundial 2026
Miércoles 8 de octubre
- Eritrea vs Marruecos (cancelado)
- Eswatini 2-2 Angola
- Etiopía 1-0 Guinea-Bisáu
- Libia 3-3 Cabo Verde
- Mauricio 0-2 Camerún
- Chad 0-2 Mali
- Comores 1-2 Madagascar
- República Centroafricana 0-5 Ghana
- Sierra Leona 0-1 Burkina Faso
- Yibuti 0-3 Egipto
- Níger 3-1 Congo
- Tanzania 0-1 Zambia.
Jueves 9 de octubre
- Burundi vs Kenia | 8.00 a. m.
- Botsuana vs Uganda | 11.00 a. m.
- Liberia vs Namibia | 11.00 a. m.
- Malaui vs Guinea Ecuatorial | 11.00 a. m.
- Mozambique vs Guinea | 11.00 a. m.
- Somalia vs Argelia | 11.00 a. m.
Viernes 10 de octubre
- Gambia vs Gabón | 8.00 a. m.
- Seychelles vs Costa de Marfil | 8.00 a. m.
- Sudán vs Mauritania | 8.00 a. m.
- Sudán del Sur vs Senegal | 8.00 a. m.
- Togo vs RD Congo | 8.00 a. m.
- Lesotho vs Nigeria | 11.00 a. m.
- Ruanda vs Benín | 11.00 a. m.
- Santo Tomé y Príncipe vs Túnez | 11.00 a. m.
- Zimbabue vs Sudáfrica | 11.00 a. m.
Domingo 12 de octubre
- Zambia vs Níger | 8.00 a. m.
- Chad vs República Centroafricana | 11.00 a. m.
- Burkina Faso vs Etiopía | 2.00 p. m.
- Egipto vs Guinea-Bisáu | 2.00 p. m.
- Ghana vs Comores | 2.00 p. m.
- Mali vs Madagascar | 2.00 p. m.
- Yibuti vs Sierra Leona | 2.00 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la fecha FIFA 2025?
La transmisión de estos partidos por fecha FIFA estará a cargo de la plataforma FIFA+ en el caso de las eliminatorias africanas y asiáticas. Las eliminatorias de Concacaf irán vía Concacaf GO y el canal de YouTube de dicha entidad, en tanto que las eliminatorias europeas se podrán ver por Disney+ en streaming y el canal ESPN (los partidos más importante). Por último, los amistosos serán transmitidos por canales locales de cada país involucrado.