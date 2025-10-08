HOYSuscripcion LR Focus

Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina
Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026

Así como la selección peruana, otros equipos de la región disputarán partidos amistosos en este mes de octubre. En otros continentes, continúa el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo.

En esta fecha FIFA de octubre las selecciones sudamericanas jugarán amistosos, mientras que la europeas disputarán partidos de eliminatorias. Foto: composición/GLR/AFP
En esta fecha FIFA de octubre las selecciones sudamericanas jugarán amistosos, mientras que la europeas disputarán partidos de eliminatorias. Foto: composición/GLR/AFP

El último lunes 6 de octubre inició una nueva fecha FIFA, la penúltima de este 2025, durante la cual selecciones de todo el mundo podrán jugar partidos amistosos de preparación o terminar de disputar sus eliminatorias al Mundial 2026. Uno de los equipos que tendrá acción durante este periodo será la selección peruana, que se medirá a Chile en un duelo de práctica.

En continentes como Europa, Asia, África y Centroamérica se disputarán encuentros válidos por la clasificación a la Copa del Mundo. A continuación, revisa qué partidos se disputarán esta semana (según el horario peruano).

PUEDES VER: Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

lr.pe

Partidos amistosos internacionales por fecha FIFA 2025

Jueves 9 de octubre

  • Uzbekistán vs Kuwait | 8.00 a. m.
  • Rumania vs Moldavia | 1.00 p. m.
  • Inglaterra vs Gales | 1.45 p. m.
  • Polonia vs Nueva Zelanda | 1.45 p. m.
  • Marruecos vs Bahréin | 2.00 p. m.
  • Argelia vs Palestina | 2.30 p. m.

Viernes 10 de octubre

  • Japón vs Paraguay | 5.20 a. m.
  • Corea del Sur vs Brasil | 6.00 a. m.
  • Uruguay vs República Dominicana | 7.45 a. m.
  • Bolivia vs Jordania | 11.00 a. m.
  • Rusia vs Irán | 12.00 p. m.
  • Chile vs Perú | 6.00 p. m.
  • Canadá vs Australia | 6.30 p. m.
  • Argentina vs Venezuela | 7.00 p. m.
  • Estados Unidos vs Ecuador | 7.30 p. m.

Sábado 11 de octubre

  • Granada vs Cuba | 6.30 p. m.
  • México vs Colombia | 8.00 p. m.

Domingo 12 de octubre

  • Malta vs Bosnia y Herzegovina | 12.00 p. m.

Partidos de eliminatorias europeas al Mundial 2026

Jueves 9 de octubre

  • Finlandia vs Lituania | 11.00 a. m.
  • Austria vs San Marino | 1.45 p. m.
  • Bielorrusia vs Dinamarca | 1.45 p. m.
  • Chipre vs Bosnia y Herzegovina | 1.45 p. m.
  • Escocia vs Grecia | 1.45 p. m.
  • Islas Feroe vs Montenegro | 1.45 p. m.
  • Malta vs Países Bajos | 1.45 p. m.
  • República Checa vs Croacia | 1.45 p. m.

Viernes 10 de octubre

  • Kazajistán vs Liechtenstein | 9.00 a. m.
  • Alemania vs Luxemburgo | 1.45 p. m.
  • Bélgica vs Macedonia del Norte | 1.45 p. m.
  • Francia vs Azerbaiyán | 1.45 p. m.
  • Irlanda del Norte vs Eslovaquia | 1.45 p. m.
  • Islandia vs Ucrania | 1.45 p. m.
  • Kosovo vs Eslovenia | 1.45 p. m.
  • Suecia vs Suiza | 1.45 p. m.

Sábado 11 de octubre

  • Letonia vs Andorra | 8.00 a. m.
  • Hungría vs Armenia | 11.00 a. m.
  • Noruega vs Israel | 11.00 a. m.
  • Bulgaria vs Turquía | 1.45 p. m.
  • España vs Georgia | 1.45 p. m.
  • Estonia vs Italia | 1.45 p. m.
  • Portugal vs Irlanda | 1.45 p. m.
  • Serbia vs Albania | 1.45 p. m.

Domingo 12 de octubre

  • San Marino vs Chipre | 8.00 a. m.
  • Escocia vs Bielorrusia | 11.00 a. m.
  • Islas Feroe vs República Checa | 11.00 a. m.
  • Países Bajos vs Finlandia | 11.00 a. m.
  • Croacia vs Gibraltar | 1.45 p. m.
  • Dinamarca vs Grecia | 1.45 p. m.
  • Lituania vs Polonia | 1.45 p. m.
  • Rumania vs Austria | 1.45 p. m.

Partidos de eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Jueves 9 de octubre

  • Nicaragua vs Haití | 7.00 p. m.
  • Honduras vs Costa Rica | 9.00 p. m.

Viernes 10 de octubre

  • Surinam vs Guatemala | 4.00 p. m.
  • Bermudas vs Trinidad y Tobago | 5.00 p. m.
  • Curazao vs Jamaica | 6.00 p. m.
  • El Salvador vs Panamá | 8.00 p. m.

Partidos de eliminatorias asiáticas al Mundial 2026

Miércoles 8 de octubre

  • Omán 0-0 Qatar 
  • Indonesia 2-3 Arabia Saudita

Sábado 11 de octubre

  • Emiratos Árabes Unidos vs Omán | 12.15 p. m.
  • Irak vs Indonesia | 2.30 p. m.

Partidos de eliminatorias africanas al Mundial 2026

Miércoles 8 de octubre

  • Eritrea vs Marruecos (cancelado)
  • Eswatini 2-2 Angola
  • Etiopía 1-0 Guinea-Bisáu
  • Libia 3-3 Cabo Verde
  • Mauricio 0-2 Camerún 
  • Chad 0-2 Mali
  • Comores 1-2 Madagascar
  • República Centroafricana 0-5 Ghana
  • Sierra Leona 0-1 Burkina Faso
  • Yibuti 0-3 Egipto
  • Níger 3-1 Congo
  • Tanzania 0-1 Zambia.

Jueves 9 de octubre

  • Burundi vs Kenia | 8.00 a. m.
  • Botsuana vs Uganda | 11.00 a. m.
  • Liberia vs Namibia | 11.00 a. m.
  • Malaui vs Guinea Ecuatorial | 11.00 a. m.
  • Mozambique vs Guinea | 11.00 a. m.
  • Somalia vs Argelia | 11.00 a. m.

Viernes 10 de octubre

  • Gambia vs Gabón | 8.00 a. m.
  • Seychelles vs Costa de Marfil | 8.00 a. m.
  • Sudán vs Mauritania | 8.00 a. m.
  • Sudán del Sur vs Senegal | 8.00 a. m.
  • Togo vs RD Congo | 8.00 a. m.
  • Lesotho vs Nigeria | 11.00 a. m.
  • Ruanda vs Benín | 11.00 a. m.
  • Santo Tomé y Príncipe vs Túnez | 11.00 a. m.
  • Zimbabue vs Sudáfrica | 11.00 a. m.

Domingo 12 de octubre

  • Zambia vs Níger | 8.00 a. m.
  • Chad vs República Centroafricana | 11.00 a. m.
  • Burkina Faso vs Etiopía | 2.00 p. m.
  • Egipto vs Guinea-Bisáu | 2.00 p. m.
  • Ghana vs Comores | 2.00 p. m.
  • Mali vs Madagascar | 2.00 p. m.
  • Yibuti vs Sierra Leona | 2.00 p. m.

PUEDES VER: Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de la fecha FIFA 2025?

La transmisión de estos partidos por fecha FIFA estará a cargo de la plataforma FIFA+ en el caso de las eliminatorias africanas y asiáticas. Las eliminatorias de Concacaf irán vía Concacaf GO y el canal de YouTube de dicha entidad, en tanto que las eliminatorias europeas se podrán ver por Disney+ en streaming y el canal ESPN (los partidos más importante). Por último, los amistosos serán transmitidos por canales locales de cada país involucrado.

Canal confirmado de Bolivia - Jordania por amistoso internacional fecha FIFA 2025

Canal confirmado de Bolivia - Jordania por amistoso internacional fecha FIFA 2025

¿Cuándo juega Perú vs Chile por el primer amistoso de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor?

¿Cuándo juega Perú vs Chile por el primer amistoso de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor?

Estados Unidos venció 2 - 0 a Panamá en el debut de Mauricio Pochettino en amistoso internacional de fecha FIFA

Estados Unidos venció 2 - 0 a Panamá en el debut de Mauricio Pochettino en amistoso internacional de fecha FIFA

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano

Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

