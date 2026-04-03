Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria
Según el jefe de bomberos, aún no se ha determinado la causa de la muerte que ocurrió dentro del estadio de Alianza Lima; sin embargo, se presume que habría sido producto del tumulto.
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MOMENTOS DESTACADOS
Un fallecido tras incidente dentro de estadio Matute
Un fallecido se ha reportado tras el incidente en Matute. Según Brigadier Marcos Pajuelo, aún no se ha determinado la causa de la muerte; sin embargo, se presume que habría sido producto del tumulto.
Video: Difusión
Este viernes 3 de abril se reportó un incidente dentro de las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, mientras hinchas realizaban un banderazo previo al partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Según el reporte, el hecho se produjo cuando un grupo intentó avanzar hacia la parte delantera de la tribuna sur, lo que generó una aglomeración que derivó en un aplastamiento. De acuerdo con la página de Registro de Emergencia de los bomberos, cerca de 8 unidades llegaron al lugar para atender la emergencia, y hasta el momento se reportan 47 personas afectadas.
Últimas noticias sobre el accidente en el estadio 'Matute' de Alianza Lima
Familia del hincha fallecido en el banderazo exige justicia
Freddy Ronnie Cornetero Cueva (39), hincha de Alianza Lima, falleció el último sábado 3 de abril durante el banderazo realizado en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Tras el deceso, su hermana Marisela Cornetero expresó su profundo dolor y exigió explicaciones a las autoridades, al señalar que no han recibido una versión clara sobre lo sucedido. “Nos dicen por la aglomeración de la gente, luego que un muro se ha caído. No dicen nada, no se responsabilizan por tanta gente que ha entrado”, expresó.
La familiar también solicitó apoyo económico para trasladar los restos de Freddy a su natal Ferreñafe. Indicó que no cuentan con los recursos necesarios para el sepelio. “No tenemos la caja para sacarlo ni el lugar para enterrarlo”. Además, hizo un pedido directo al club del que su hermano era hincha. “Que nos ayuden porfavor, que se pronuncien. Que nos ayuden para el nicho o la caja”.
Comunicado de Universitario tras tragedia en Matute
El Club Universitario de Deportes expresó sus condolencias y exhortó a sus hinchas que asistan al partido de este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental a “vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso”.
Minsa actualiza lista de heridos: 30 fueron dados de alta
El Ministerio de Salud del Perú informó que, de las 39 personas heridas trasladadas a establecimientos de salud tras el incidente ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, 30 ya fueron dadas de alta.
Actualmente, nueve pacientes continúan en observación y atención médica: siete en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Arzobispo Loayza y uno en el Hospital de Emergencias Pediátricas.
Sunafil emite orden de inspección en estado Matute
La Sunafil anunció que, tras los hechos ocurridos en el Estadio Alejandro Villanueva, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
MML advierte falta de evaluación de seguridad en Matute
La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que no recibió ningún trámite ante la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para la evaluación de los planes de seguridad del evento realizado en el Estadio Alejandro Villanueva, pese a que, según el Decreto Supremo N.º 002-2018-PCM, este procedimiento es obligatorio para actividades que superen los 3.000 espectadores en Lima Metropolitana.
De acuerdo con la normativa, las autoridades deben emitir una opinión sobre las condiciones de riesgo y seguridad antes de la realización de este tipo de eventos. En ese contexto, la comuna precisó que no se cumplió con dicho requisito. Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y señaló que se pone a disposición para brindar apoyo y realizar las acciones que correspondan.
Fiscalía realiza diligencias urgentes en Matute
El Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria–San Luis (Quinto Despacho) inició diligencias urgentes tras la muerte de una persona en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.
El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla realizó el levantamiento del cadáver y dirigió las primeras investigaciones con apoyo de peritos forenses y agentes de la División de Homicidios. Además, se dispuso la revisión de las cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a los heridos trasladados a centros de salud, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.
Ministro de Salud confirma cobertura SIS para heridos
El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó la muerte de una persona y dejó un saldo de 47 heridos tras los hechos ocurridos en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Además, aseguró que la atención médica de todos los afectados será cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS).
Detalló que, del total de heridos, 17 fueron trasladados al Hospital Dos de Mayo, 15 al Hospital Arzobispo Loayza, uno a la Clínica San Pablo y otro al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.
Municipalidad de La Victoria clausura el estadio de Matute
Tras el lamentable incidente que dejó un muerto y 47 heridos, la Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio de Alianza Lima por no contar con los permisos de seguridad correspondientes para la realización del evento, cuya ejecución provocó el trágico desenlace.
Foto: Elvis Cairo / URPI-LR
Imágenes captan momento de aglomeración dentro del estadio Alejandro Villanueva
En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un grupo de hinchas intentando ingresar por la rampa de la zona de la tribuna sur. La gran cantidad de personas concentradas en el lugar provocó una aglomeración que derivó en un aplastamiento, lo que desencadenó la emergencia dentro del estadio Alejandro Villanueva
Video: Difusión
Municipalidad de Lima asegura que Alianza Lima no tramitó permisos de seguridad para el evento
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lamentó el trágico accidente en el estadio Alejandro Villanueva, que dejó como saldo un fallecido y 47 heridos, según cifras del MINSA. La comuna advirtió que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM, el club no presentó ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres para evaluar las condiciones de seguridad del evento, el cual superaba los 3 mil espectadores. Finalmente, la MML expresó sus condolencias a los deudos y se puso a disposición para las acciones legales correspondientes
Foto: X
Familiares del hombre fallecido llegan al estadio de Alianza Lima tras tragedia
Tras varias horas de labor, las autoridades confirmaron que ya finalizaron las diligencias de los peritos de criminalística en el interior del estadio. Los familiares de Freddy Roni Cornetero Cueva permanecen en los exteriores del recinto para eseparar el retiro del cuerpo, cumpliendo con los procedimientos de ley correspondientes.
Foto: La República
Ministro de Salud confirma que hay menores de edad entre los heridos en Matute
En entrevista para Canal N, el ministro de Salud confirmó que entre los heridos se encuentran tres menores de edad. Los víctimas fueron trasladados al Hospital de Emergencias Pediátricas para recibir atención médica especializada.
Liga 1 se pronuncia y confirma programación del partido pese a tragedia en Matute
La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por el fallecimiento de un hombre de 39 años, identificado como Freddy Roni Cornetero Cueva, en el estadio Alejandro Villanueva.
Pese a los lamentables sucesos ocurridos en el recinto victoriano, la Liga de Fútbol Profesional confirmó que el encuentro programado para este sábado 4 de abril, entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se mantiene conforme a lo establecido.
Foto: X
Identifican a hombre de 39 años que falleció tras incidente en el estadio Matute
De acuerdo con las primeras informaciones, ya se logró identificar al hombre de 39 años que falleció esta tarde en el interior del estadio; se trataría de Fredy Rony Cornetero Cueva, quien había llegado a la instalaciones del reciento de Alianza Lima para celebrar el baderazo. Las autoridades ya se encuentran en el lugar realizando las diligencias de ley.
Foto: Difusión
Representante de Alianza Lima indica que actividad no fue un evento oficial
El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, indicó a RPP que el evento correspondía a una actividad interna de hinchas y no a una organización comercial ni oficial con venta de entradas. En ese sentido, precisó que se trataba de un ingreso de aficionados con el objetivo de brindar respaldo al equipo.
Asimismo, aseguró que el club se mantendrá brindando apoyo a las personas que resultaron heridas tras el incidente y que realizará sus propias indagaciones. También afirmó que colaborarán con las investigaciones que lleven a cabo las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
"Este es un evento interno. No es comercial ni con entradas, que usualmente se organice de manera oficial. Es un grupo de hinchas ingresando para dar el respaldo de su equipo. Nosotros vamos a estar ahí para poder apoyar a cada una de las personas que han resultado heridas en este accidente. Vamos a hacer nuestras propias investigaciones y vamos a colaborar con todas las necesarias", comentó
Municipalidad de La Victoria afirma que no autorizó evento en el estadio Alejandro Villanueva
La Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado tras el incidente registrado en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, en el que expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su solidaridad con los afectados. Asimismo, precisó que no autorizó la realización de ningún evento en el recinto ni en zonas aledañas.
Además, indicó que las autoridades competentes continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En esa línea, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que seguirá colaborando con las investigaciones y con los familiares de los afectados.
Alianza Lima se pronuncia tras tragedia dentro del Alejandro Villanueva 'Matute'
El Club Alianza Lima se pronunció sobre el incidente ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, durante un banderazo de la hinchada. A través de un comunicado, expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y manifestó su solidaridad con los heridos.
Asimismo, informó que, tras lo sucedido, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias, con el fin de brindar asistencia a los afectados y a sus familias. También señaló que viene colaborando con las autoridades en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Además, precisó que, de acuerdo con información preliminar, el hecho no estaría vinculado a la caída de muros ni a fallas en la infraestructura del recinto deportivo.
Foto: Alianza Lima
Brigadier de los bomberos descarta caída de estructura en Matute
En declaraciones, el brigadier Marco Pajuelo descartó que el incidente haya sido provocado por una falla en la infraestructura del recinto. Según la inspección preliminar, la tribuna sur se encuentra en buen estado y no se registraron colapsos estructurales. Asimismo, indicó que lo ocurrido estaría relacionado con el momento de euforia dentro del estadio y la concentración de personas, sin que se hayan identificado daños en la estructura.
Video: Canal N
Ministro de Salud supervisa atención de heridos tras emergencia en Matute
Juan Carlos Velasco, ministro de Salud, llegó al lugar de la emergencia y confirmó que, de las 47 personas heridas, 17 fueron trasladadas al Hospital Dos de Mayo, 15 al Hospital Arzobispo Loayza y otras a la Clínica San Pablo. Asimismo, destacó el rápido accionar del sistema de salud, con el despliegue de unidades de bomberos y del SAMU para atender la emergencia.
Video: Canal N
MIMP despliega apoyo psicológico para afectados tras incidente en estadio de Alianza Lima
Ante el incidente ocurrido en el estadio de Alianza Lima, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispuso el despliegue de personal especializado de los servicios Warmi Ñan y del INABIF, con el objetivo de brindar atención en el lugar y contención emocional a las personas afectadas.
Exceso de personas en tribuna sur habría provocado el accidente, según PNP
De acuerdo con información de la CPNP La Victoria, se reportó una persona fallecida y aproximadamente 35 heridos por aplastamiento en el interior del estadio Alejandro Villanueva, donde se realizaba un banderazo. El hecho ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Isabel La Católica, hasta donde acudieron efectivos policiales, bomberos, ambulancias del SAMU y personal de rescate.
Emergencia en el estadio Alejandro Villanueva moviliza a unidades de rescate
El incidente registrado en el interior del estadio activó una rápida respuesta de los equipos de emergencia, quienes acudieron para atender a personas atrapadas en una estructura. Varias unidades de bomberos llegaron al lugar para realizar labores de rescate y brindar apoyo a los afectados, mientras se aseguraba la zona.
Heridos han sido trasladados a hospitales cercanos
Los lesionados fueron atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital Edgardo Rebagliati, donde se reportaron policontusiones y diversos tipos de lesiones; además, fueron derivados a otros centros de la red de salud, como la Clínica San Pablo y el Hospital Hipólito Unanue, de acuerdo con información brindada por el brigadier Marco Pajuelo.
Llega ministro del Interior al estadio Alejandro Villanueva
Una comitiva encabezada por el ministro del Interior, José Zapata Morante, arribó al estadio del club Alianza Lima tras el incidente registrado en el lugar.
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Un fallecido tras incidente dentro de estadio Matute
Un fallecido se ha reportado tras el incidente en Matute. Según Brigadier Marcos Pajuelo, aún no se ha determinado la causa de la muerte; sin embargo, se presume que habría sido producto del tumulto.
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Comunicado del Minsa sobre incidente dentro del estadio Alejandro Villanueva 'Matute'
Tras el colapso de una estructura registrado en el estadio Alejandro Villanueva, se desplegaron ocho unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para atender a los afectados. La intervención se realizó en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Asimismo, el Minsa dispuso la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y en otros centros de salud ante la posible llegada de más pacientes. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo constante del incidente y coordina las acciones de respuesta sanitaria.
Foto: X
De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, los lesionados fueron rescatados y trasladados al Hospital Nacional Dos de Mayo y a otros centros de atención cercanos, entre ellos el Hospital Arzobispo Loayza. Hasta el momento se ha reportado un fallecido, según informó el brigadier Marco Pajuelo.