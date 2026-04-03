Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

Freddy Ronnie Cornetero Cueva (39), hincha de Alianza Lima, falleció el último sábado 3 de abril durante el banderazo realizado en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Tras el deceso, su hermana Marisela Cornetero expresó su profundo dolor y exigió explicaciones a las autoridades, al señalar que no han recibido una versión clara sobre lo sucedido. “Nos dicen por la aglomeración de la gente, luego que un muro se ha caído. No dicen nada, no se responsabilizan por tanta gente que ha entrado”, expresó.

La familiar también solicitó apoyo económico para trasladar los restos de Freddy a su natal Ferreñafe. Indicó que no cuentan con los recursos necesarios para el sepelio. “No tenemos la caja para sacarlo ni el lugar para enterrarlo”. Además, hizo un pedido directo al club del que su hermano era hincha. “Que nos ayuden porfavor, que se pronuncien. Que nos ayuden para el nicho o la caja”.