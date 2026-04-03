El primer clásico del año será determinante para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Universitario de Deportes necesita con urgencia un triunfo para recortar distancia con los punteros; por su parte, Alianza Lima buscará los tres puntos para complicar a su eterno rival y evitar que Los Chankas tengan la opción de ubicarse como único líder.

La gran noticia para el duelo de la novena jornada es la recuperación del volante chileno Esteban Pavéz, quien presentaba un desgarro en el recto femoral derecho. En el caso de la U, el entrenador Javier Rabanal podrá contar con jugadores de la talla de Alex Valera, Edison Flores y Jairo Concha.

Alineaciones Universitario vs. Alianza Lima: posibles formaciones

Los merengues mantendrán su característica línea de tres en defensa, mientras que en ofensiva Leandro Alzugaray hará dupla con Alex Valera. Por su parte, Pablo Guede logró recuperar al defensor Renzo Garcés y al volante ecuatoriano Fernando Gaibor.

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

¿Cuándo juegan el clásico Universitario - Alianza Lima?

El partido Universitario contra Alianza Lima se jugará este sábado 4 de abril, a partir de las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental de Ate.

¿Dónde ver el partido Universitario versus Alianza Lima?

La transmisión por TV del clásico del fútbol peruano estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de televisación de todos los clubes del certamen. En caso no puedas seguir a través de este medio, La República ofrece una cobertura online gratis con el minuto a minuto y todas las incidencias.