La NASA publicó una foto de la Tierra tomada desde la ventana de la nave espacial Orión. Foto: NASA

La NASA publicó una foto de la Tierra tomada desde la ventana de la nave espacial Orión. Foto: NASA

La NASA publicó impresionantes fotografías de la Tierra tomadas desde la cápsula Orion de la misión Artemis II, mientras viajan a la Luna por primera vez en más de 50 años. Entre las imágenes destaca una instantánea perfecta tomada por el comandante Reid Wiseman, uno de los cuatro astronautas que busca llegar al lado oculto del satélite.

El planeta se puede ver desde la ventana en todo su esplendor. La captura fue después de que la tripulación completara la maniobra de inyección translunar, un proceso que impulsó la nave más allá de la órbita terrestre hacia su destino final.

Una vista única gracias a Artemis II

La agencia espacial indica que se pueden apreciar dos auroras boreales, una en la parte superior derecha y otra en la inferior izquierda. La fotografía fue tomada durante un eclipse solar de la Tierra, con una luz zodiacal visible en la parte inferior derecha.

Vista completa de la Tierra tomada desde la cápsula Orion. Foto: NASA

“Vemos nuestro planeta natal en su totalidad, iluminado con espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando cómo nuestros astronautas emprenden su viaje a la Luna”, escribieron funcionarios de la NASA en una publicación en X.

¿Cuándo llegará Artemis II a la Luna?

La misión comenzó el 1 de abril con un lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El sobrevuelo al satélite natural está programado para el 6 de abril y, posteriormente, la nave emprenderá un viaje de cuatro días de regreso, con un aterrizaje estimado para el 10 de abril en el Océano Pacífico, cerca de California.

La Tierra se aprecia desde la ventana de la nave. Foto: NASA

Entre los astronautas a bordo se encuentran Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. La tripulación, durante los aproximadamente diez días que durará la misión, probará los sistemas de la cápsula Orion en condiciones reales.

Entre sus tareas estarán maniobrar la cápsula en órbita terrestre, evaluar los dispositivos de soporte vital, navegación y propulsión, y recopilar datos científicos en el espacio profundo. Además, se desplazarán miles de kilómetros más allá de la Luna, alcanzando una distancia mayor que cualquier travesía tripulada anterior.

¿Dónde ver la transmisión de la NASA?

La agencia estadounidense tiene una cobertura gratuita del evento a través de su canal en YouTube y su página oficial.

El viaje representa un paso fundamental dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar a los humanos al satélite de manera sostenible. Aunque no se pisará la superficie, servirá como ensayo para futuras expediciones.