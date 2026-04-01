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Universitario - Alianza: hora exacta y canal para ver EN VIVO el clásico del fútbol peruano

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima por la novena fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Javier Rabanal enfrentará a uno de los punteros del campeonato, en busca de una victoria que lo acerque a la cima de la tabla de la Liga 1 2026

Álex Valera y Paolo Guerrero estarán presentes en el clásico entre Universitario vs Alianza Lima. Foto: Liga 1/composición LR
Álex Valera y Paolo Guerrero estarán presentes en el clásico entre Universitario vs Alianza Lima. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario se verá las caras ante su clásico rival, Alianza Lima. Si bien los cremas solo han perdido un partido en la Liga 1 2026, se encuentran tres posiciones atrás de los blanquiazules en la tabla. Por ello, saben que no pueden ceder más puntos y necesitan un triunfo que les permita meterse nuevamente en la pelea por el primer torneo del año, considerando que en unos días tendrán su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por el lado de Alianza Lima, se encuentra como uno de los líderes del Torneo Apertura junto con Los Chankas. Los íntimos no conocen de derrotas en el presente campeonato peruano. Hasta el momento, han cosechado seis triunfos y dos empates. Una de las tareas pendientes del equipo dirigido por Pablo Guede es vencer a su clásico rival en calidad de visita. La última vez que los blanquiazules lograron un triunfo en cancha de los cremas fue en el 2023.

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¿Cuándo juega Universitario - Alianza Lima?

El duelo entre los ‘compadres’ será el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario - Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima tendrá inicio a las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Alianza Lima?

La transmisión por TV del ‘Clásico del Fútbol Peruano’ está a cargo del canal L1 Max, al igual que todos los partidos del campeonato peruano.

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¿Dónde ver Universitario - Alianza Lima online?

Para seguir este duelo vía streaming, podrás hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto de este cotejo para que no te pierdas ninguna incidencia.

Historial reciente de Universitario - Alianza Lima

Estos fueron los últimos cinco enfrentamientos que disputaron cremas y blanquiazules. La ‘U’ ha tenido superioridad en los duelos más recientes.

  • Universitario 0-0 Alianza Lima | 24.08.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 05.04.25
  • Universitario 2-1 Alianza Lima | 26.07.24
  • Alianza Lima 0-1 Universitario | 10.02.24
  • Alianza Lima 0-2 Universitario | 08.11.23.

¿Cuánto paga el Universitario - Alianza Lima?

Las principales casas de apuestas ven a Universitario con un ligero favoritismo sobre Alianza Lima.

  • Betsson: gana Universitario (1,92), empate (3,20), gana Alianza Lima (4,15)
  • Betano: gana Universitario (2,02), empate (3,25), gana Alianza Lima (3,95)
  • Bet365: gana Universitario (1,95), empate (3,10), gana Alianza Lima (4,10)
  • 1XBet: gana Universitario (1,99), empate (3,18), gana Alianza Lima (3,89)
  • Coolbet: gana Universitario (2,08), empate (3,15), gana Alianza Lima (3,85)
  • Doradobet: gana Universitario (2,05), empate (3,33), gana Alianza Lima (4,00).
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