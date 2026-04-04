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Encuesta IEP: 55% votaría por el mismo partido para presidente y Senado en las elecciones generales 2026

El sondeo también muestra un escenario fragmentado en la elección al Senado ya que ningún partido supera el 10% de intención de voto y un 28% de electores aún no define su preferencia.

Encuesta IEP: 55% votaría por el mismo partido para presidente y Senado en las elecciones generales 2026
Encuesta IEP: 55% votaría por el mismo partido para presidente y Senado en las elecciones generales 2026 | Foto: difusión | Foto: difusión

El 55% de los electores votaría por el mismo partido tanto para la presidencia como para el Senado en las elecciones generales del 12 de abril de 2026, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El resultado muestra una tendencia mayoritaria hacia el voto en bloque, en la que los ciudadanos optarían por mantener coherencia entre sus decisiones en distintos niveles de representación.

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Pero el sondeo también muestra un escenario fragmentado en la elección al Senado: ningún partido supera el 10% de intención de voto y un 28% de electores aún no define su preferencia. Este panorama aún no muestra liderazgos consolidados en la cámara alta.

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En ese contexto, Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori encabeza la intención de voto al Senado con 8,5%, seguido por Renovación Popular de Rafael López Aliaga con 6,4% y Juntos por el Perú de Roberto Sánchez con 5,7%. Más atrás se ubican Ahora Nación de Alfonso López Chau con 4,3% y Alianza para el Progreso de César Acuña con 3,3%, lo que confirma la dispersión de las preferencias.

Además, el nivel de indecisión y rechazo sigue siendo determinante. Al 28% que no precisa su voto se suma un 9,2% que afirma que no votaría por ninguna opción, cifras que juntas superan ampliamente a cualquier partido que esté en la competencia.

Uso del voto cruzado.

Uso del voto cruzado.

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Voto en bloque: 55% optaría por una sola organización en todos los niveles

El 55% de los encuestados señala que votaría por un solo partido al momento de elegir presidente, senadores y diputados, de acuerdo con la medición de marzo de 2026. Este porcentaje representa un aumento frente al 49% registrado en febrero, lo que indica una consolidación del voto alineado en las últimas semanas.

En contraste, el voto cruzado pierde terreno. El 28% afirma que votaría por diferentes partidos, una caída significativa frente al 36% reportado en febrero. Asimismo, un 5% señala que votaría en blanco, nulo o no acudiría a las urnas, mientras que un 12% aún no precisa su respuesta.

Estos resultados reflejan una tendencia creciente hacia el arrastre presidencial, en la que la elección del nuevo mandatario influiría directamente en la composición del Senado.

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Ningún partido supera el 10% y 28% no define su voto

Pese a la inclinación hacia el voto en bloque, la competencia al Senado sigue con una fuerte fragmentación. Ninguna organización política alcanza el 10% de intención de voto, con Fuerza Popular en primer lugar con 8,5%, seguida por Renovación Popular (6,4%) y Juntos por el Perú (5,7%).

Otras agrupaciones se mantienen por debajo del 5%, como Ahora Nación (4,3%) y Alianza para el Progreso (3,3%), lo que evidencia la ausencia de una fuerza dominante en la disputa por la cámara alta.

A este escenario se suma un 28% de electores que no precisa su voto, el porcentaje más alto de toda la medición, lo que introduce un alto nivel de incertidumbre sobre el resultado final.

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Rechazo e indecisión: 9,2% no votaría por ninguna opción

El estudio también muestra un nivel relevante de rechazo a la oferta política. Un 9,2% de los encuestados afirma que no votaría por ninguna agrupación en la elección al Senado, lo que refuerza la distancia entre el electorado y los partidos.

Si se suman este grupo y quienes no precisan su voto (28%), se obtiene un bloque que supera el 37% del electorado. Esta cifra es considerablemente mayor que la intención de voto de cualquier partido, lo que convierte a estos segmentos en un factor decisivo en el proceso electoral.

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