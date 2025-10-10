HOYSuscripcion LR Focus

DT de Chile ilusionado por dirigir a su país previo al amistoso ante la selección peruana: "Es un momento de mucho orgullo"

Sebastián Miranda, entrenador interino de la Roja, también habló sobre su renovada lista de convocados para el amistoso FIFA frente a la selección peruana

Sebastián Mirada es el DT interino de la selección chilena. Foto: composición LR/captura de ESPN
Sebastián Mirada es el DT interino de la selección chilena. Foto: composición LR/captura de ESPN

A pocas horas del duelo amistoso entre Chile y Perú, Sebastián Miranda se posiciona como protagonista fuera de la cancha: el técnico interino ha hecho de la transición generacional la carta de presentación de su gestión. En un ambiente teñido de expectativas y renovación, el estratega proyecta un nuevo terreno para La Roja con la mirada puesta en el Mundial 2030.

“Me lo tomo con respeto, con orgullo”, confesó Miranda en la antesala del encuentro. En su discurso, destacó el peso del proyecto juvenil con el objetivo de conseguir una nueva camada de futbolistas.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

Sebastián Miranda ilusionado por el partido entre Perú vs Chile

Miranda reveló que el diseño del trabajo en la selección no recae en un solo nivel: “Cuando se armó el proyecto de las selecciones inferiores, se estipuló que no habría un entrenador para cada categoría aislada, sino un ecosistema colaborativo. Nos respaldamos entre nosotros”. Esta lógica transversal pretende generar un flujo organicista entre las divisiones juveniles y el primer equipo, evitando rupturas abruptas.

En su rol frente a La Roja, Miranda ha asumido la responsabilidad de vincular ese entramado con resultados inmediatos. "De la nómina en sí, hay muchos jugadores que se repiten de la última fecha FIFA. Obviamente creemos que están en un momento deportivo que les permite estar en la selección. A esa lista se le agregaron jugadores del Mundial Sub 20 a raíz de algunas lesiones. Esos jugadores creemos que pueden ser parte de este proceso", agregó.

Finalmente, señaló que está feliz de dirigir a su país ante Perú, su clásico rival. "Ha sido un esfuerzo grande, y para mí es un momento de mucho orgullo personal, en un contexto del proyecto que se ha formado, de ir preparando jugadores para el Mundial 2030", concluyó.

PUEDES VER: Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Chile por el amistoso internacional?

El choque entre Perú vs Chile se disputará este viernes 10 de octubre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). El juego se disputará en Santiago y contará con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

