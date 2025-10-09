Perú - Chile pronósticos: cuotas y apuestas del amistoso por la fecha FIFA

La selección peruana se prepara para disputar un encuentro amistoso frente a Chile este viernes 10, como parte de la fecha FIFA correspondiente al mes de octubre. El técnico Manuel Barreto se presenta a este encuentro con una convocatoria más que novedosa, anticipando el proceso de renovación generacional que se avecina en la escuadra nacional.

El partido comenzará desde las 6.00 p. m. (hora local) en el Estadio Bicentenario de La Florida. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en noviembre del 2024 por las Eliminatorias 2026 y quedó 0-0. Ahora, un nuevo Clásico del Pacífico se avecina. De acuerdo a las principales casas de apuestas, la selección peruana es la favorita para llevarse el encuentro.

Perú - Chile pronósticos: cuotas y apuestas del partido

Un triunfo de Chile paga hasta cuatro veces más que una victoria de la Bicolor.

Betsson: gana Perú (1.92), empate (3.05), gana Chile (4.45)

Betano: gana Perú (1.98), empate (3.25), gana Chile (4.20)

Bet365: gana Perú (1.91), empate (3.10), gana Chile (4.33)

1XBet: gana Perú (2.02), empate (3.33), gana Chile (4.44)

Coolbet: gana Perú (1.90), empate (3.30), gana Chile (4.50)

Doradobet: gana Perú (1.96), empate (3.00), gana Chile (4.75).

¿A qué hora juega Perú - Chile en amistoso por la fecha FIFA?

Esta nueva edición del Clásico del Pacífico está programada para empezar a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena).

¿En qué canal ver Perú - Chile en amistoso por la fecha FIFA?

En territorio nacional, el duelo entre Perú y Chile se podrá ver a través de las señales de ATV y América TV, en señal abierta, y Movistar Deportes (canal 3 o 703), por cable. Además, podrás seguir el partido a través de la plataforma streaming de Movistar TV App.