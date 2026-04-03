Alianza Lima se pronuncia tras tragedia en el estadio Alejandro Villanueva: "Expresamos nuestras condolencias"

El Club Alianza Lima se pronunció tras el incidente ocurrido el viernes 3 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, durante un banderazo previo al partido frente a Universitario de Deportes. La institución lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y manifestó su solidaridad con los heridos.

En su comunicado, el club informó que activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias, además de señalar que viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. Asimismo, precisó que, según información preliminar, el incidente no estaría relacionado con fallas estructurales en el recinto deportivo.

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Comunicado de Alianza Lima sobre el incidente dentro del estadio Alejandro Villanueva 'Matute'. Foto: difusión.

Administrador de Alianza Lima sobre accidente en Matute que dejó un muerto: “Es un evento interno”

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, señaló en RPP que el banderazo realizado en el estadio Alejandro Villanueva correspondía a una actividad interna de la hinchada y no a un evento oficial con entradas o carácter comercial. En declaraciones, indicó que se trató del ingreso de aficionados para brindar respaldo al equipo.

Asimismo, precisó que el club brindará apoyo a las personas afectadas por el incidente y anunció que se llevarán a cabo investigaciones internas. También afirmó que la institución colaborará con las autoridades en todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

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Clásico sigue en pie: partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este sábado

La Liga de Fútbol Profesional informó que el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, programado para el sábado 4 de abril, se mantiene conforme a lo establecido, pese al incidente ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva durante las actividades previas al encuentro.

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y su solidaridad con los heridos. Asimismo, indicó que se encuentra atenta a las investigaciones en curso y reiteró su compromiso de coordinar con las autoridades y clubes para garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos.

Liga 1 se pronuncia y confirma programación del partido pese a tragedia en Matute

Exceso de público y tumulto habrían provocado tragedia en Matute

Según reportes de la Policía Nacional, el incidente habría sido provocado por una alta concentración de personas en la tribuna sur, lo que generó un tumulto dentro del estadio. El brigadier Marcos Pajuelo indicó que la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido determinada, aunque se presume que estaría vinculada al aplastamiento registrado durante el evento.

La emergencia movilizó a unidades de bomberos, ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y personal de rescate, quienes ingresaron al recinto para asistir a personas atrapadas y controlar la situación. Las labores permitieron evacuar a los heridos y asegurar la zona.

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Heridos fueron trasladados a hospitales y autoridades despliegan acciones de emergencia

Los afectados fueron trasladados a diversos establecimientos de salud, como el Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital Edgardo Rebagliati, donde se reportaron policontusiones y otras lesiones. También se realizaron derivaciones a clínicas y hospitales adicionales para continuar con la atención médica.

Asimismo, el Ministerio de Salud dispuso la alerta en centros hospitalarios cercanos y mantiene el monitoreo del caso a través del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud. En tanto, una comitiva encabezada por el ministro del Interior llegó al estadio para supervisar las acciones, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

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