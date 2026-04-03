Erick Noriega se ha convertido en una pieza fundamental para Gremio de Brasil. Luego de su destacada participación con la selección peruana, el volante descansó solo 48 horas antes de ser titular en el partido de su club frente a Palmeiras por el Brasileirao.

El buen desempeño del exfutbolista de Alianza Lima no pasó desapercibido, pues hace algunos días se reveló que desde las grandes ligas lo tienen en la mira. Esta situación generó que el elenco gaucho le ponga una millonaria cotización a su jugador.

Gremio le pone millonario precio a Erick Noriega

En medio de este panorama, el RTI Esporte indicó que Gremio de Brasil solo empezará a negociar por el volante de la selección peruana por un monto mínimo de 10 millones de euros.

“La directiva del club ya ha definido una estrategia clara: solo aceptarán negociar por el jugador alrededor de 10 millones de euros (60 millones de reales al tipo de cambio actual). Este valor se considera el punto de partida para cualquier negociación, reflejando el potencial de revalorización del jugador”, señalaron en su página web.

¿Qué clubes se encuentran interesados en Erick Noriega?

El citado medio brasileño aseguró que entre los clubes interesados por el mediocampista de 24 años se encuentran Mónaco (Ligue 1 de Francia) y Atalanta (Serie A de Italia).

“Entre los clubes que lo siguen de cerca se encuentra el Atalanta, que lleva varios meses siguiendo al jugador. Además del equipo italiano, el Mónaco también sigue de cerca la situación del centrocampista”, explicaron.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Erick Noriega se encuentra valorizado en 4 millones de euros. Dicha cifra lo convierte en el jugador peruano más caro del mundo.