Este sería el primer impacto iraní contra una aeronave de EE.UU. de este tipo desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. | AFP

Este sería el primer impacto iraní contra una aeronave de EE.UU. de este tipo desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. | AFP

El viernes 3 de abril, las fuerzas de Irán abatieron al caza F-15E y al avión de ataque A-10 de Estados Unidos mientras sobrevolaban la zona sur del país, específicamente cerca de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad. Este sería el primer impacto contra una aeronave de este tipo desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Ante el incidente, el gobierno local instó a los civiles a la captura del “piloto estadounidense criminal” mediante una recompensa económica de 10.000 millones de tomanes, equivalente a 76.000 dólares, según el gobernador en ISNA.

La administración de Washington ratificó el evento y desplegó una misión de búsqueda inmediata para localizar a su personal. Según Reuters y The New York Times, un funcionario estadounidense declaró que "uno de los pilotos había sido rescatado con vida", aunque persiste el misterio sobre el paradero del segundo integrante. La falta de certezas sobre la tripulación completa alimenta la incertidumbre respecto a las represalias militares y la escalada del conflicto después de que el presidente Donald Trump amenazara con bombardear centrales eléctricas iraníes si no se logra un acuerdo.

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Imágenes del caza F-15E de Estados Unidos derribado por Irán. Foto: CNN

Prioridad en la búsqueda de pilotos suspende ofensivas israelíes

La operación de rescate persiste bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Funcionarios militares informaron a Reuters que la misión emplea vuelos de apoyo con unidades Hércules C-130 y helicópteros, equipos que enfrentaron ataques directos por parte de las fuerzas iraníes durante sus incursiones. Pese a la hostilidad en el terreno, las labores de rastreo constituyen la prioridad estratégica actual en el área del conflicto.

Ante esto, Israel decidió posponer sus bombardeos programados como medida de precaución ante el despliegue de salvamento. La radio militar del país hebreo confirmó ajustes en los planes bélicos de corto plazo con el objetivo de salvaguardar la integridad de los tripulantes norteamericanos.

Desde el gobierno israelí, fuentes citadas por The Times of Israel aclararon que el cese momentáneo no reduce la presión sobre el régimen de Teherán. "Las operaciones de largo plazo seguirán su curso una vez se resuelva el tema de los pilotos", sentenció un alto mando castrense. El Ejército mantiene un estado de alerta máxima mientras el desenlace de la búsqueda condiciona el ritmo de la guerra.

Centrales eléctricas iraníes en la mira de Trump

Irán anticipa ataques "más devastadores que nunca" si Trump cumple su amenaza de bombardear sus puentes y centrales eléctricas. Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, exigió que las naciones con instalaciones militares estadounidenses evacúen dichas tropas "si quieren mantenerse a salvo".

La administración iraní rechaza cualquier tipo de coacción externa y confía en su arsenal de proyectiles y drones para proteger la soberanía nacional. Teherán extendió su rango de objetivos hacia otros socios regionales de Washington y Tel Aviv en caso de agresiones contra su red de energía.

Horas antes, el mandatario republicano intensificó la confrontación mediante su cuenta de Truth Social al afirmar que la nación persa "aún no ha visto lo peor" en esta pugna estratégica. "El nuevo régimen sabe lo que hay que hacer, ¡y hay que hacerlo RÁPIDO!", concluyó el jefe de Estado al insistir en un acuerdo bajo sus condiciones.

Aumentan las amenazas del presidente de EE.UU. contra Irán. Foto: @realDonaldTrump/TruthSocial

Destituyen al jefe del Estado Mayor de EE.UU. en plena guerra

El Pentágono anunció la salida inmediata del general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de EE. UU., por orden directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La medida interrumpe una gestión iniciada en 2023 y ocurre en un punto crítico de la guerra en Medio Oriente. Según informes de The Washington Post, el cese responde a profundas discrepancias estratégicas y pugnas internas en la cúpula castrense.

Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, afirmó que la "decisión fue tomada tras una revisión de los desafíos del conflicto en Irán". Diversas fuentes señalan que las fricciones entre George y Hegseth sobre las tácticas bélicas aceleraron su destitución. En este contexto, un alto oficial citado por CNN afirmó que la remoción busca "aumentar la efectividad de las operaciones" mediante una reconfiguración total del liderazgo.