Partidos de hoy, sábado 4 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 4 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa de las mejores ligas del continente y con la fecha 9 de la Liga 1 de Perú. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Torneo Apertura continúa con un partidazo, se juega el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima. En España, Real Madrid visitará Mallorca, mientas que Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras en el duelo más atractivo de este fin de semana en LaLiga.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs Cusco

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Alianza Lima

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Sassuolo vs Cagliari

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Verona vs Fiorentina

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Lazio vs Parma

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Real Sociedad vs Levante

Hora: 7.00 a. m.

Canal: DirecTV

Mallorca vs Real Madrid

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DirecTV

Real Betis vs Espanyol

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DirecTV

Atlético de Madrid vs Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Strasbourg vs Nice

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Brest vs Rennes

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Lille vs Lens

Hora: 2:05 p. m.

Hora: Disney Plus Premium

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Leverkusen vs Wolfsburg

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

M’gladbach vs Heidenheim

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Hamburgo vs Augsburg

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Freiburg vs Bayern Múnich

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Bremen vs Leipzig

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs Mainz 05

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Stuttgart vs Dortmund

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY