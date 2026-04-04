Partidos de hoy, sábado 4 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de las ligas europeas y de la fecha 9 del Torneo Apertura en la Liga 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 4 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa de las mejores ligas del continente y con la fecha 9 de la Liga 1 de Perú. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El Torneo Apertura continúa con un partidazo, se juega el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima. En España, Real Madrid visitará Mallorca, mientas que Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras en el duelo más atractivo de este fin de semana en LaLiga.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Cusco
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs Alianza Lima
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Sassuolo vs Cagliari
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Verona vs Fiorentina
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Lazio vs Parma
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Sociedad vs Levante
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: DirecTV
- Mallorca vs Real Madrid
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DirecTV
- Real Betis vs Espanyol
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DirecTV
- Atlético de Madrid vs Barcelona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Strasbourg vs Nice
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Brest vs Rennes
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Lille vs Lens
- Hora: 2:05 p. m.
- Hora: Disney Plus Premium
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Leverkusen vs Wolfsburg
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- M’gladbach vs Heidenheim
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Hamburgo vs Augsburg
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Freiburg vs Bayern Múnich
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Bremen vs Leipzig
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Hoffenheim vs Mainz 05
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Stuttgart vs Dortmund
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Alianza Huánuco vs Comerciantes
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+/YouTube
- Santos vs Ayacucho
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+/YouTube