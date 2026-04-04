Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España
El equipo culé superó al Atlético en su visita al Estadio Metropolitano en Madrid. Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick se mantienen en la cima del campeonato español.
Barcelona logró un gran triunfo por 2-1 en su visita a Atlético de Madrid por la LaLiga de España. Los goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski le dieron la victoria al conjunto culé que se afianza en el primer lugar del campeonato. Con este resultado, pase lo que pase en otros partidos, los dirigidos por Hansi Flick continuarán como líderes.
Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO
¡Final del partido!
Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. El conjunto culé continúa como líder de LaLiga española.
Gooooool de Barcelona
Robert Lewandowski anota el segundo gol del partido a poco de terminar el encuentro.
Barcelona continúa atacando
El equipo culé sigue insistiendo en portería rival y se encuentra cada vez más cerca de anotar el segundo.
Tarjeta amarilla para Atlético de Madrid
Minuto 53: Tarjeta amarilla para Clement Lenglet tras una dura falta.
VAR anula la roja
El árbitro fue al VAR y anuló la roja a Gerard Martín. El defensor solo se llevó la amarilla.
Expulsado Gerard MartÍn
Minuto 48: el lateral blaugrana se ganó la tarjeta roja por su dura entrada contra Almada.
Arranca el segundo tiempo
Barcelona tendrá 45 minutos para lograr el triunfo que le permita sacarle 7 puntos de ventaja al Real Madrid.
Final del primer tiempo
Barcelona y Atlético se marchan al descanso con un marcador de 1-1.
Se la pierde Bernal
Minuto 45+7: el remate del volante pegó en la parte posterior de la red.
Expulsado Nico González
Minuto 45+2: el argentino derribó al veloz extremo cerca al área. Luego de revisar el VAR, el juez se saca la roja directa.
Gooooolazo de Rashford
Minuto 41: el inglés hiza gala de su velocidad y, tras una gran asistencia de Olmo, marcó el empate.
Goooooool del Atlético
Minuto 38: Giuliano Simeone no perdonó en el mano a mano ante García y anota el 1-0.
El palo salva al Atlético
Minuto 35: Lamine Yamal picó el balón ante la salida de Musso, pero el palo le niega el tanto.
Lo que falló Griezmann
Minuto 28: el goleador francés falló solo ante el arquero. Le pegó mal y el balón se fue a las gradas.
Yamal imparable por la banda
Minuto 21: el joven extremo genera mucho peligro por la banda derecha. Nico González tuvo que tocar el balón con la mano para evitar que Lamine vaya de frente al arco.
Fermín vuelve a fallar
Minuto 13: el volante blaugrana no pudo acomodarse para definir frente al arquero Musso y su remate se fue desviado.
Musso salva al Atlético
Minuto 11: el arquero argentino respondió de gran manera ante el remate de Fermín. Partido de ida y vuelta.
Iba a ser un golazo de Griezmann
Minuto 10: el francés dejó en el piso a los defensas del Barcelona, pero en el mano a mano su remate fue a las manos de Joan García.
Partido complicado para los de Simeone
Minuto 9: al equipo capitalino le cuesta salir de al presión de Barcelona en al arranque del cotejo.
Peligro en el área del Atlético
Minuto 2: el remate de Yamal fue bloqueado por el defensor colchonero.
Arranca el partido
Barcelona visita a Atlético Madrid por la fecha 30 de LaLiga de España.
Salen los equipos
Los futbolistas se encuentran en el campo de juego para dar inicio al partidazo.
Calentamiento previo al Barcelona vs Atlético
Los equipos realizan los últimos trabajos previos al inicio del cotejo. Faltan 10 minutos para que comience el encuentro.
Alineación confirmada de Atlético de Madrid
Atlético de Madrid sale con la siguiente alineación.
Alineación confirmada de Barcelona
Estos son lo once jugadores de Barcelona que enfrentarán a Atlético de Madrid.
Historial reciente de Barcelona vs Atlético de Madrid
Estos fueron los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes.
Barcelona 3-0 Atlético de Madrid | 03.03.26
Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25
Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
Atlético de Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25
Posible alineación de Atlético de Madrid
Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena, Antoine Griezmann; Ademola Lookman, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Posible alineación de Barcelona
Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Ferrán Torres.
Pronóstico de Barcelona vs Atlético de Madrid
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.
Betsson: gana Barcelona (2,12), empate (3,95), gana Atlético de Madrid (3,05)
Betano: gana Barcelona (2,12), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,10)
Bet365: gana Barcelona (2,10), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10)
1XBet: gana Barcelona (2,24), empate (4,03), gana Atlético de Madrid (3,12)
Coolbet: gana Barcelona (2,11), empate (4,10), gana Atlético de Madrid (3,20)
Doradobet: gana Barcelona (2,20), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10).
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Atlético de Madrid?
Barcelona y Atlético de Madrid disputarán este encuentro por la fecha 30 de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para 70.692 espectadores.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?
El partido entre culés y madrileños será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming a través de la plataforma de Disney Plus Premium.
Horarios de Barcelona vs Atlético de Madrid
Si te encuentras fuera de Perú, esta es la lista de horarios para que agendes el partido.
Costa Rica, México: 1.00 p. m.
Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
España: 9.00 p. m.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid?
Los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras hoy sábado 4 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Este sábado juegan Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga de España.
El equipo comandado por Hansi Flick viajará a Madrid para enfrentar al Atlético en un partidazo. Barcelona llega a este duelo tras vencer por la mínima al Rayo Vallecano en la jornada pasada, lo cual hizo que continúen siendo líderes del campeonato. Por el lado de su rival, cayeron ante Real Madrid en el clásico de la capital española.
