Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España

El equipo culé superó al Atlético en su visita al Estadio Metropolitano en Madrid. Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick se mantienen en la cima del campeonato español.

Barcelona

Barcelona

2
1

Atlético de Madrid

Robert Lewandowski anotó el gol del triunfo para Barcelona. Foto: LaLiga
Robert Lewandowski anotó el gol del triunfo para Barcelona. Foto: LaLiga

MOMENTOS DESTACADOS

15:53
Gooooool de Barcelona

Robert Lewandowski anota el segundo gol del partido a poco de terminar el encuentro.

14:43
Gooooolazo de Rashford

Minuto 41: el inglés hiza gala de su velocidad y, tras una gran asistencia de Olmo, marcó el empate.

14:39
Goooooool del Atlético

Minuto 38: Giuliano Simeone no perdonó en el mano a mano ante García y anota el 1-0.

Barcelona logró un gran triunfo por 2-1 en su visita a Atlético de Madrid por la LaLiga de España. Los goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski le dieron la victoria al conjunto culé que se afianza en el primer lugar del campeonato. Con este resultado, pase lo que pase en otros partidos, los dirigidos por Hansi Flick continuarán como líderes.

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO

16:02
4/4/2026

¡Final del partido!

Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. El conjunto culé continúa como líder de LaLiga española.

15:53
4/4/2026

Gooooool de Barcelona

Robert Lewandowski anota el segundo gol del partido a poco de terminar el encuentro.

15:38
4/4/2026

Barcelona continúa atacando

El equipo culé sigue insistiendo en portería rival y se encuentra cada vez más cerca de anotar el segundo.

15:20
4/4/2026

Tarjeta amarilla para Atlético de Madrid

Minuto 53: Tarjeta amarilla para Clement Lenglet tras una dura falta.

15:18
4/4/2026

VAR anula la roja

El árbitro fue al VAR y anuló la roja a Gerard Martín. El defensor solo se llevó la amarilla.

15:12
4/4/2026

Expulsado Gerard MartÍn

Minuto 48: el lateral blaugrana se ganó la tarjeta roja por su dura entrada contra Almada.

15:11
4/4/2026

Arranca el segundo tiempo

Barcelona tendrá 45 minutos para lograr el triunfo que le permita sacarle 7 puntos de ventaja al Real Madrid.

14:54
4/4/2026

Final del primer tiempo

Barcelona y Atlético se marchan al descanso con un marcador de 1-1.

14:53
4/4/2026

Se la pierde Bernal

Minuto 45+7: el remate del volante pegó en la parte posterior de la red.

14:49
4/4/2026

Expulsado Nico González

Minuto 45+2: el argentino derribó al veloz extremo cerca al área. Luego de revisar el VAR, el juez se saca la roja directa.

14:43
4/4/2026

Gooooolazo de Rashford

Minuto 41: el inglés hiza gala de su velocidad y, tras una gran asistencia de Olmo, marcó el empate.

14:39
4/4/2026

Goooooool del Atlético

Minuto 38: Giuliano Simeone no perdonó en el mano a mano ante García y anota el 1-0.

14:36
4/4/2026

El palo salva al Atlético

Minuto 35: Lamine Yamal picó el balón ante la salida de Musso, pero el palo le niega el tanto.

14:29
4/4/2026

Lo que falló Griezmann

Minuto 28: el goleador francés falló solo ante el arquero. Le pegó mal y el balón se fue a las gradas.

14:25
4/4/2026

Yamal imparable por la banda

Minuto 21: el joven extremo genera mucho peligro por la banda derecha. Nico González tuvo que tocar el balón con la mano para evitar que Lamine vaya de frente al arco.

14:16
4/4/2026

Fermín vuelve a fallar

Minuto 13: el volante blaugrana no pudo acomodarse para definir frente al arquero Musso y su remate se fue desviado.

14:13
4/4/2026

Musso salva al Atlético

Minuto 11: el arquero argentino respondió de gran manera ante el remate de Fermín. Partido de ida y vuelta.

14:12
4/4/2026

Iba a ser un golazo de Griezmann

Minuto 10: el francés dejó en el piso a los defensas del Barcelona, pero en el mano a mano su remate fue a las manos de Joan García.

14:09
4/4/2026

Partido complicado para los de Simeone

Minuto 9: al equipo capitalino le cuesta salir de al presión de Barcelona en al arranque del cotejo.

14:03
4/4/2026

Peligro en el área del Atlético

Minuto 2: el remate de Yamal fue bloqueado por el defensor colchonero.

14:01
4/4/2026

Arranca el partido

Barcelona visita a Atlético Madrid por la fecha 30 de LaLiga de España.

13:58
4/4/2026

Salen los equipos

Los futbolistas se encuentran en el campo de juego para dar inicio al partidazo.

13:50
4/4/2026

Calentamiento previo al Barcelona vs Atlético

Los equipos realizan los últimos trabajos previos al inicio del cotejo. Faltan 10 minutos para que comience el encuentro.

13:11
4/4/2026

Alineación confirmada de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid sale con la siguiente alineación.

13:00
4/4/2026

Alineación confirmada de Barcelona

Estos son lo once jugadores de Barcelona que enfrentarán a Atlético de Madrid.

12:50
4/4/2026

Historial reciente de Barcelona vs Atlético de Madrid

Estos fueron los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes.

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid | 03.03.26

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25

Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25

Atlético de Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25

12:22
4/4/2026

Posible alineación de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena, Antoine Griezmann; Ademola Lookman, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

12:13
4/4/2026

Posible alineación de Barcelona

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Ferrán Torres.

11:31
4/4/2026

Pronóstico de Barcelona vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.

Betsson: gana Barcelona (2,12), empate (3,95), gana Atlético de Madrid (3,05)

Betano: gana Barcelona (2,12), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,10)

Bet365: gana Barcelona (2,10), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10)

1XBet: gana Barcelona (2,24), empate (4,03), gana Atlético de Madrid (3,12)

Coolbet: gana Barcelona (2,11), empate (4,10), gana Atlético de Madrid (3,20)

Doradobet: gana Barcelona (2,20), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10).

10:54
4/4/2026

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Atlético de Madrid?

Barcelona y Atlético de Madrid disputarán este encuentro por la fecha 30 de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para 70.692 espectadores.

10:31
4/4/2026

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido entre culés y madrileños será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming a través de la plataforma de Disney Plus Premium.

10:13
4/4/2026

Horarios de Barcelona vs Atlético de Madrid

Si te encuentras fuera de Perú, esta es la lista de horarios para que agendes el partido.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

09:31
4/4/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid?

Los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras hoy sábado 4 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

09:01
4/4/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Este sábado juegan Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga de España.

El equipo comandado por Hansi Flick viajará a Madrid para enfrentar al Atlético en un partidazo. Barcelona llega a este duelo tras vencer por la mínima al Rayo Vallecano en la jornada pasada, lo cual hizo que continúen siendo líderes del campeonato. Por el lado de su rival, cayeron ante Real Madrid en el clásico de la capital española.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid?

Los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras por la fecha 30 de LaLiga de España. El duelo se disputará hoy sábado 4 de abril en Madrid, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid, por la fecha 30 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming a través de la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Atlético de Madrid

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Ferrán Torres.
  • Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena, Antoine Griezmann; Ademola Lookman, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Pronóstico de Barcelona vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.

  • Betsson: gana Barcelona (2,12), empate (3,95), gana Atlético de Madrid (3,05)
  • Betano: gana Barcelona (2,12), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,10)
  • Bet365: gana Barcelona (2,10), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10)
  • 1XBet: gana Barcelona (2,24), empate (4,03), gana Atlético de Madrid (3,12)
  • Coolbet: gana Barcelona (2,11), empate (4,10), gana Atlético de Madrid (3,20)
  • Doradobet: gana Barcelona (2,20), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,10).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Atlético de Madrid?

Barcelona y Atlético de Madrid disputarán este encuentro por la fecha 30 de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para 70.692 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Atlético de Madrid

  • Barcelona 3-0 Atlético de Madrid | 03.03.26
  • Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
  • Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25
  • Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
  • Atlético de Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25
