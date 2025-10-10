HOYSuscripcion LR Focus

Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Colombia vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso internacional por fecha FIFA?

Tras el fin de las Eliminatorias 2026, la selección colombiana volverá a tener acción. Esta vez, los Cafeteros se medirán ante México en Texas en un amistoso internacional. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Ambos equipos participarán de la siguiente edición de la Copa del Mundo. Foto: composición LR/AFP/Imago 7
Ambos equipos participarán de la siguiente edición de la Copa del Mundo. Foto: composición LR/AFP/Imago 7

¿A qué hora juegan Colombia vs México EN VIVO Y EN DIRECTO en amistoso por fecha FIFA? El encuentro se disputará este sábado 11 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora local) en el AT&T Stadium, en Texas, y será transmitido por Caracol TV (Gol Caracol), RCN Televisión y Azteca 7. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Colombia vs México?

En Perú, el Colombia vs México se jugará a partir de las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica:

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 12).

¿Dónde ver Colombia vs México?

En suelo cafetero, el Colombia vs México será transmitido por las señales de Caracol TV (Gol Caracol) y RCN Televisión. En tierras aztecas, el amistoso se podrá ver por Azteca 7.

Alineaciones posibles de Colombia vs México

Estas serían las posibles formaciones de ambos equipos.

  • Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumi, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jefferson Lerman, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.
  • México: Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vazquez, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz, Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.

¿Cómo sintonizar Colombia vs México vía Caracol TV?

Para que no te pierdas el Colombia vs México por la señal de Caracol TV (Gol Caracol), sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

  • DirecTV: canal 132 (SD), canal 1132 (HD)
  • Claro TV: canal 106 (SD), canal 1006 (HD)
  • Movistar TV: canal 156 (SD), canal 816 (HD)
  • Tigo: canal 185 (SD), canal 201 (HD).

¿En qué canal ver Colombia vs México por RCN?

Si quieres ver el Colombia vs México por Canal RCN, estas son las señales que debes considerar según el cableoperador de tu preferencia.

  • Movistar TV: canal 155, canal 168, canal 815 (HD)
  • Tigo: canal 114 (HD)
  • DirecTV: canal 130, canal 1130 (HD)
  • Claro TV: canal 108, canal 445, canal 1008 (HD).

¿Dónde ver Colombia vs México ONLINE?

En tierra cafetera, el duelo amistoso entre Colombia vs México será transmitido vía streaming por internet a través de la aplicación Caracol Play y Deportes RCN. También podrás seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

