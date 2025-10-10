Colombia vs España EN VIVO por el Mundial Sub 20: horario y canal de TV para ver el partido de los cuartos de final
La selección colombiana buscará dar el golpe y tumbarse a uno de los candidatos del Mundial sub-20. Sigue la transmisión del Colombia vs España por cuartos de final.
Colombia vs. España en vivo jugarán uno los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial Sub 20. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Fiscal de Talca (Chile), a partir de las 3.00 p. m. (hora colombiana), y la transmisión estará a cargo de las señales de RCN, Caracol y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
El combinado sudamericano se encuentra invicto en la competición y en su reciente aparición se impuso por 3-1 ante Sudáfrica. Por su parte, los europeos superaron una ajustada serie (1-0) contra Ucrania.
¿A qué hora juega Colombia vs España Sub 20?
En suelo colombiano, el cruce entre los cafeteros y la Furia Roja empieza a las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
Canal TV para ver Colombia vs España Sub 20
La transmisión del Colombia vs España por el Mundial Sub 20 se podrá ver por las pantallas de Caracol TV y RCN en territorio cafetero, canales de señal abierta. Además, podrás seguirlo a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen internacional, y vía streaming por FIFA+.
- Perú: DSports
- Argentina: DSports
- Chile: ChileVision, DSports
- Colombia: Caracol, RCN, DSports
- España: Teledeporte y RTVE Play
- Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
- México: El Nueve, TUDN, ViX
- Panamá: TV Max, TVN, RPC, Tico Sports
¿Cómo ver Colombia vs España sub-20 ONLINE?
Para que no te pierdas el Colombia vs España sub-20 por internet, suscríbete al servicio de straming DGO, en cuya plataforma podrás acceder a todos los partidos de este Mundial 2025. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Colombia vs España, sub-20: pronóstico
La selección española sub-20 parte como favorito para vencer en los cuartos de final del Mundial de la categoría al representativo de Colombia.
- Betsson: gana Colombia (3,70), empate (3,05), gana España (2,02)
- Betano: gana Colombia (3,90), empate (3,20), gana España (2,00)
- Bet365: gana Colombia (3,90), empate (3,20), gana España (2,00)
- 1XBet: gana Colombia (3,78), empate (3,13), gana España (2,07)
- Coolbet: gana Colombia (4,05), empate (3,05), gana España (1,98)
- Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,10), gana España (1,96).