La primera convocatoria de Kevin Serna a la selección colombiana generó muchas reacciones. Desde diversos sectores esperaban que el entrenador Néstor Lorenzo le brindara una oportunidad al veloz delantero para los amistosos de fecha FIFA frente a sus similares de México y Canadá. El gran presente que afronta el futbolista en Fluminense no solo viene acompañado de logros deportivos, esto también se refleja en su valor de mercado.

A pesar de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, el exatacante de Alianza Lima fue uno de los mejores en la serie contra Lanús de Argentina. Además, sus buenas actuaciones en Mundial de Clubes y el Brasileirao fueron determinantes para que logre cumplir el sueño de representar a su país natal.

Kevin Serna alcanza millonario valor en el mercado

Apenas llegó al balompié brasileño a inicios del 2025, Kevin Serna registraba un valor de 1.2 millones de euros. Su actuación en el Mundial de Clubes, certamen en el que alcanzó las semifinales, fue clave para que esta cifra aumente hasta los 2 millones.

El nivel del artillero colombo-peruano siguió en aumento y se vio reflejado en la fase final de la Copa Sudamericana. En medio de este panorama, de acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, su cotización alcanzó los 3 millones de euros.

Kevin Serna brilló con la camiseta de Alianza Lima antes de fichar por Fluminense. Foto: composición LR/AFP

¿Cuándo debutará Kevin Serna con la selección colombiana?

La selección colombiana tiene programados 2 amistosos internacionales frente a México (sábado 10) y Canadá (martes 14). El entrenador Néstor Lorenzo tiene planificado probar a nuevos jugadores con miras al Mundial 2026 y no se descarta que Kevin Serna pueda contar con minutos.

¿En qué clubes jugó Kevin Serna?

La carrera de Kevin Serna empezó fuera de Colombia, pues su debut profesional tuvo lugar en el Sportivo Luqueño de Paraguay. Años más tarde, llegaría a suelo peruano.