Deportes

Kevin Serna alcanza millonario valor: la cotización del exjugador de Alianza Lima en medio de su convocatoria a Colombia

El veloz extremo de Fluminense viene de brillar en la Copa Sudamericana y el Brasileirao. Néstor Lorenzo no fue ajeno a su nivel y lo llamó por primera vez a la selección colombiana.

Kevin Serna nunca jugó como profesional en Colombia. Foto: composición LR/AFP
Kevin Serna nunca jugó como profesional en Colombia. Foto: composición LR/AFP

La primera convocatoria de Kevin Serna a la selección colombiana generó muchas reacciones. Desde diversos sectores esperaban que el entrenador Néstor Lorenzo le brindara una oportunidad al veloz delantero para los amistosos de fecha FIFA frente a sus similares de México y Canadá. El gran presente que afronta el futbolista en Fluminense no solo viene acompañado de logros deportivos, esto también se refleja en su valor de mercado.

A pesar de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, el exatacante de Alianza Lima fue uno de los mejores en la serie contra Lanús de Argentina. Además, sus buenas actuaciones en Mundial de Clubes y el Brasileirao fueron determinantes para que logre cumplir el sueño de representar a su país natal.

PUEDES VER: No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

lr.pe

Kevin Serna alcanza millonario valor en el mercado

Apenas llegó al balompié brasileño a inicios del 2025, Kevin Serna registraba un valor de 1.2 millones de euros. Su actuación en el Mundial de Clubes, certamen en el que alcanzó las semifinales, fue clave para que esta cifra aumente hasta los 2 millones.

El nivel del artillero colombo-peruano siguió en aumento y se vio reflejado en la fase final de la Copa Sudamericana. En medio de este panorama, de acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, su cotización alcanzó los 3 millones de euros.

Kevin Serna brilló con la camiseta de Alianza Lima antes de fichar por Fluminense. Foto: composición LR/AFP

Kevin Serna brilló con la camiseta de Alianza Lima antes de fichar por Fluminense. Foto: composición LR/AFP

PUEDES VER: Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

lr.pe

¿Cuándo debutará Kevin Serna con la selección colombiana?

La selección colombiana tiene programados 2 amistosos internacionales frente a México (sábado 10) y Canadá (martes 14). El entrenador Néstor Lorenzo tiene planificado probar a nuevos jugadores con miras al Mundial 2026 y no se descarta que Kevin Serna pueda contar con minutos.

¿En qué clubes jugó Kevin Serna?

La carrera de Kevin Serna empezó fuera de Colombia, pues su debut profesional tuvo lugar en el Sportivo Luqueño de Paraguay. Años más tarde, llegaría a suelo peruano.

  • Sportivo Luqueño (Paraguay)
  • Los Chankas (Perú)
  • Cultural Santa Rosa (Perú)
  • ADT (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Fluminense (Brasil).
