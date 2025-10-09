HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO por el amistos internacional de fecha FIFA 2025?

Transmisión del Ecuador vs Estados Unidos en vivo desde el Q2 Stadium de Texas. Sigue el minuto a minuto del amistoso internacional por la fecha FIFA.

Ecuador y Estados Unidos se enfrentarán en Texas por un amistoso de preparación al Mundial 2026. Foto: composición LR/Omar Neyra
Ecuador y Estados Unidos se enfrentarán en Texas por un amistoso de preparación al Mundial 2026. Foto: composición LR/Omar Neyra

¿Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos en vivo? Ambas escuadras aprovecha se enfrentarán este viernes 10 de octubre en uno de los amistosos internacionales de fecha FIFA. El compromiso entre la Tri y los Yankees tendrá lugar en el Q2 Stadium de Texas, a partir de las 7.30 p. m. (hora ecuatoriana y peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de El Canal del Fútbol y Teleamazonas. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

¿A qué hora jugarán Ecuador vs Estados Unidos?

El partido entre Ecuador vs Estados Unidos por la fecha FIFA se jugará el viernes 10 de octubre del 2025. Aquí están los horarios de inicio del partido en diferentes países de Sudamérica:

  • México: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde se puede ver Ecuador vs Estados Unidos por las Eliminatorias 2026?

El cotejo entre ecuatorianos y estadounidenses podrá verse a través de ECDF (El Canal del Fútbol) y Teleamazonas para territorio ecuatoriano. Por su parte, para suelo norteamericano, el enfrentamiento irá por fuboTV, Peacock, Telemundo, Amazon Prime y TNT USA.

¿Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos en ECDF por internet?

Si cuentas con suscripción a ECDF, puedes ver el Ecuador vs Estados Unidos a través de su página web oficial (www.elcanaldelfutbol.com) ingresando con tus datos de cliente. También está disponible para Smart TV, tablets y celulares con la aplicación en iOS y Android. Otra alternativa para seguir el partido es mediante la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Alineaciones Ecuador vs Estados Unidos

Estos serían los equipos titulares de Ecuador y Estados Unidos para el amistoso de preparación al Mundial 2026.

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Félix Torres, Willian Pacho y Pervis Estupiñán; Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Alan Franco y Pedro Vite; Nilson Angulo y Enner Valencia.
  • Estados Unidos: Matt Freese, Tristan Blackmon, Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán, Maximilian Arfsten, Alejandro Zendejas, Florian Bolagun y Christian Pulisic.

Ecuador vs Estados Unidos: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Estados Unidos parte como cierto favoritismo para imponerse a Ecuador debido, principalmente, a su localía.

  • Betsson: gana Ecuador (3,15), empate (3,15), gana Estados Unidos (2,28)
  • Betano: gana Ecuador (3,10), empate (3,25), gana Estados Unidos (2,27)
  • Bet365: gana Ecuador (3,00), empate (3,40), gana Estados Unidos (2,20)
  • 1XBet: gana Ecuador (3,30), empate (3,38), gana Estados Unidos (2,37)
  • Coolbet: gana Ecuador (3,20), empate (3,15), gana Estados Unidos (2,25)
  • Doradobet: gana Ecuador (3,14), empate (3,14), gana Estados Unidos (2,25).

Ecuador vs Estados Unidos: últimos partidos

Conoce cómo quedaron los 5 últimos partidos entre ambas escuadras. Estados Unidos lleva una ligera ventaja en el historial reciente.

  • Estados Unidos 1-0 Ecuador | 21 de marzo del 2019 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 2-1 Ecuador | 16 de junio del 2016 | Copa América 2016
  • Estados Unidos 1-0 Ecuador | 25 de mayo del 2016 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 1-1 Ecuador | 10 de octubre del 2014 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 0-1 Ecuador | 11 de octubre del 2011 | Amistoso internacional.
