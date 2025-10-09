Bolivia vs Jordania EN VIVO: ¿a qué hora, dónde y cómo ver este amistoso internacional?

La selección boliviana se prepara para disputar el repechaje con la esperanza de clasificar al Mundial 2026. Este viernes 10 se enfrentará a la selección de Jordania en el estadio Recep Tayyip Erdoğan de Estambul, Turquía. El encuentro está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por Unitel y el Fútbol Canal. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Bolivia afronta el encuentro con gran motivación. La Verde finalizó en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que le permitió acceder al repechaje internacional en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

¿A qué hora es Bolivia vs Jordania?

El encuentro está programado para las 11.00 a.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países del continente, por si te encuentras fueras.

Perú: 11.00 a.m.

11.00 a.m. Bolivia: 12.00 p.m.

12.00 p.m. Chile: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Argentina: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Uruguay: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Paraguay: 12.00 p.m.

12.00 p.m. Ecuador: 11.00 a.m.

11.00 a.m. Colombia: 11.00 a.m.

11.00 a.m. Venezuela: 12.00 p.m.

12.00 p.m. Brasil: 1.00 p.m.

¿Dónde juega Bolivia vs Jordania?

El encuentro se llevará a cabo el 10 de octubre en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, que cuenta con una capacidad para 14.200 espectadores. Este escenario, habitual para compromisos internacionales, se perfila como el lugar perfecto para recibir a las selecciones de Bolivia y Jordania, con la expectativa de que ambos grupos de hinchas colmen las tribunas para alentar a sus equipos.

Ver Bolivia vs Jordania EN VIVO

El encuentro lo podrás seguir desde territorio boliviano desde la señal de Unitel y Fútbol Canal. Sin embargo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este gran encuentro.

Posible alineación de Bolivia

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraíin Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus; Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros.

Posible alineación de Jordania