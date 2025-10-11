Cenaida Uribe adelanta un séptimo fichaje para Alianza Lima en Noche Blanquiazul de vóley: "Van a haber sorpresas"
La jefa de equipo de Alianza Lima brindó algunos detalles acerca de la presentación del plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima se prepara para su Noche Blanquiazul de vóley, evento en el cual presentará a su plantel para la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. En medio de los preparativos, la jefa de equipo del cuadro íntimo, Cenaida Uribe, reveló que tienen planificado sorprender a los hinchas presentando a una séptima jugadora fichada para esta edición del torneo.
La ex 'Matadora' no confirmó el nombre ni la posición de la nueva incorporación, pero sí adelantó que será una voleibolista del extranjero. Actualmente, tras las contrataciones realizadas en los últimos meses y con la salida de la argentina Julieta Lazcano, Alianza cuenta con seis jugadoras del exterior en su plantilla.
Cenaida Uribe revela nuevo fichaje de Alianza Lima en vóley
Durante una entrevista para el programa '¡De una!', de Ovación, Uribe recalcó que el equipo íntimo aún no estaba 100% cerrado: "El equipo está bien, casi completo. Se han acoplado muy bien, estamos contentos con las chicas que hemos traído este año". La exseleccionada no quiso ahondar en detalles y simplemente se limitó a asegurar que "van a haber sorpresas".
Acerca del reto que será obtener el tricampeonato, indicó que "va a ser más difícil que el año pasado, seguramente. Todos los equipos se han reforzado bastante y va a ser una liga super competitiva gracia al esfuerzo de los clubes, no de la federación".
¿A qué jugadoras ha fichado Alianza Lima en vóley?
Estas son las seis voleibolistas que fueron anunciadas por Alianza Lima como refuerzos para la Liga Peruana de Vóley 2025-26, así como para el Mundial de Clubes de diciembre. Ostos, procedente de Circolo Sportivo Italiano, es la única peruana de la lista.
- Sandra Ostos
- María Alejandra Marín (Colombia)
- Elina Rodríguez (Argentina)
- Yanlis Féliz (República Dominicana)
- Aline Timm (Brasil)
- Doris Manco González (Colombia).
¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de vóley?
La Noche Blanquiazul de Alianza Lima vóley se llevará a cabo en dos días: sábado 25 y domingo 26 de octubre. El evento constará de un cuadrangular amistoso con la participación de los clubes Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil. El coliseo Eduardo Dibós será el escenario del evento.