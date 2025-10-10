La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se disputará desde octubre del 2025 a mayo del 2026. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima/Regatas

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley está próxima a empezar. Desde el sábado 25 de octubre, los 12 equipos participantes en esta edición del torneo se enfrascarán en una apasionante lucha por arrebatarle la corona al actual bicampeón Alianza Lima. El conjunto blanquiazul, por su parte, buscará extender su dominio con el tricampeonato.

Clubes como Universitario, San Martín y Regatas Lima intentarán cortar la hegemonía de las íntimas. Además, el debutante Kazoku No Perú, que ascendió desde la liga intermedia, tendrá como primer reto lograr la permanencia y, posteriormente, aspirar a clasificar a los cuartos de final.

Liga Peruana de Vóley 2025-26: programación de la fecha 1

Así se jugarán los partidos correspondientes a la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El Coliseo Miguel Grau del Callao albergará los encuentros del torneo hasta la segunda semana de diciembre.

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta

Hora: 2.45 p. m.

Universidad San Martín vs Olva Latino

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs Deportivo Géminis

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs Deportivo Wanka

Hora: 12.30 p. m.

Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea

Hora: 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Kazoku No Perú

Hora: 5.00 p. m.

Así quedó la programación de la fecha 1 en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Foto: FPV

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La transmisión de los partidos de esta Liga Peruana de Vóley 2025-26 estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en la TV local. Los juegos del torneo también se podrán ver por internet a través del canal de YouTube Latina Deportes.