HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Deportes

Liga Peruana de Vóley 2025-26: ¿cuándo empieza, dónde ver y qué equipos juegan la primera fecha?

Tras 5 meses desde el final de la última edición, la Liga Peruana de Vóley regresa con la participación de 12 equipos. El bicampeón Alianza Lima irá en busca del 'tri'.

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se disputará desde octubre del 2025 a mayo del 2026. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima/Regatas
La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se disputará desde octubre del 2025 a mayo del 2026. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima/Regatas

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley está próxima a empezar. Desde el sábado 25 de octubre, los 12 equipos participantes en esta edición del torneo se enfrascarán en una apasionante lucha por arrebatarle la corona al actual bicampeón Alianza Lima. El conjunto blanquiazul, por su parte, buscará extender su dominio con el tricampeonato.

Clubes como Universitario, San Martín y Regatas Lima intentarán cortar la hegemonía de las íntimas. Además, el debutante Kazoku No Perú, que ascendió desde la liga intermedia, tendrá como primer reto lograr la permanencia y, posteriormente, aspirar a clasificar a los cuartos de final.

PUEDES VER: Clarivett Yllescas, figura de Alianza, indignada por imposiciones de FPV y posibles multas de 50.000 soles: 'Me da rabia'

lr.pe

Liga Peruana de Vóley 2025-26: programación de la fecha 1

Así se jugarán los partidos correspondientes a la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El Coliseo Miguel Grau del Callao albergará los encuentros del torneo hasta la segunda semana de diciembre.

Sábado 25 de octubre

  • Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Universidad San Martín vs Olva Latino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Universitario vs Deportivo Géminis
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 26 de octubre

  • Regatas Lima vs Deportivo Wanka
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Kazoku No Perú
  • Hora: 5.00 p. m.
Así quedó la programación de la fecha 1 en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Foto: FPV

Así quedó la programación de la fecha 1 en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Foto: FPV

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La transmisión de los partidos de esta Liga Peruana de Vóley 2025-26 estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en la TV local. Los juegos del torneo también se podrán ver por internet a través del canal de YouTube Latina Deportes.

Notas relacionadas
Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

LEER MÁS
Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

LEER MÁS
Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amistoso Perú vs Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver el partido

Amistoso Perú vs Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver el partido

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

LEER MÁS
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
DT de Chile ilusionado por dirigir a su país previo al amistoso ante la selección peruana: "Es un momento de mucho orgullo"

DT de Chile ilusionado por dirigir a su país previo al amistoso ante la selección peruana: "Es un momento de mucho orgullo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025