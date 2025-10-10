Héctor Ordóñez fue muy crítico con la CONAR por las fallas arbitrales que vienen ocurriendo en la Liga 1. En una reciente entrevista con 'Radio Ovación', 'Tito' cuestionó el nivel que los colegiados muestran en estos partidos, resaltando que este tipo de actuaciones no dejan una buena imagen y reflejan lo peor del arbitraje.

Además, criticó el uso del VAR, señalando que termina siendo una herramienta que complica más a los equipos, genera dudas y provoca injusticias, ya que, según afirmó, a algunos los perjudica y a otros los beneficia. En otro momento, de la conversación, se refirió a la campaña del equipo 'blanquiazul' sobre su paso por la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo el delegado de Alianza Lima sobre la CONAR?

"Lo de Conar es sinceramente lamentable. El nivel de arbitraje no es óptimo y lo que te transmiten es peor, es una pena porque la realidad es que nosotros deberíamos estar tranquilos. En el Perú, el VAR termina siendo un arma que complica y llena de dudas a todo el sistema fútbol, unos muy perjudicados y otros beneficiados, en el Perú ha sido nefasto", explicó Ordóñez para 'Radio Ovación'.

Ordóñez destacó la participación de Alianza en Copa Sudamericana

En otro momento de la conversación, el delegado del conjunto blanquiazul habló sobre la campaña internacional que tuvo el club en la Copa Sudamericana.

"Nunca un equipo peruano ha tenido una actividad internacional tan prolongada y obviamente siempre eso, hay que pagar un precio, no solo en el aspecto físico, también en el aspecto mental, también es una situación logística bastante fuerte, es un enorme desgaste", complementó Ordóñez.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima se medirá este jueves 16 ante Sport Boys del Callao en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules, actualmente ubicados en el sexto lugar, necesitan sumar una victoria para mejorar su posición en la tabla.