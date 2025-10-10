Sigue la polémica previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley. A pocas semanas del arranque de la competición, Alianza Lima confirmó que no se presentará a su primer cotejo. Cenaida Uribe, jefa de equipo de la institución victoriana, confirmó que su escuadra no afrontará el duelo contra Kazoku No Perú porque la fecha coincide con la Noche Blanquiazul 2025.

En ese sentido, la exvoleibolista remarcó que esto no es un acto de rebeldía, pues desde hace tiempo la Federación Peruana de Vóley estaba enterada del cuadrangular internacional que disputarán las vigentes bicampeonas.

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no jugará el inicio de la Liga Peruana de Vóley

"(...) No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPF cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 5 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía", manifestó en el programa '¡De Una!' de Radio Ovación.

Al ser consultada sobre si se presentará a la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, la directiva fue clara al descartar esta opción: "No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul'", sentenció.

Cenaida Uribe remarcó que el pasado martes sostuvieron una reunión con integrantes de la FPV y se realizaron algunas observaciones sobre las bases. "Nos dijeron que el jueves nos hacían llegar el documento... A las 2 horas (de martes) publicaron la programación, diciéndoles que no podíamos", remarcó.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo a la programación que publicó la FPV en sus redes sociales, Alianza Lima se enfrentará a Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre por la primera fecha de la Liga de Vóley.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley?

La Noche Blanquiazul Vóley permitirá que Alianza Lima presente su equipo con miras a lo que será la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes. El cuadrangular internacional, que tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós el domingo 26 de octubre, contará con la presencia de los clubes Regatas Lima, Fluminense y River Plate.