HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Deportes

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

La jefa de equipo de Alianza Lima cuestionó a la FPV por publicar la programación de la primera jornada la Liga Peruana de Vóley sin considerar la fecha de la Noche Blanquiazul 2025.

Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Ovación/FPV
Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Ovación/FPV

Sigue la polémica previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley. A pocas semanas del arranque de la competición, Alianza Lima confirmó que no se presentará a su primer cotejo. Cenaida Uribe, jefa de equipo de la institución victoriana, confirmó que su escuadra no afrontará el duelo contra Kazoku No Perú porque la fecha coincide con la Noche Blanquiazul 2025.

En ese sentido, la exvoleibolista remarcó que esto no es un acto de rebeldía, pues desde hace tiempo la Federación Peruana de Vóley estaba enterada del cuadrangular internacional que disputarán las vigentes bicampeonas.

PUEDES VER: Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: 'Me da rabia'

lr.pe

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no jugará el inicio de la Liga Peruana de Vóley

"(...) No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPF cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 5 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía", manifestó en el programa '¡De Una!' de Radio Ovación.

Al ser consultada sobre si se presentará a la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, la directiva fue clara al descartar esta opción: "No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul'", sentenció.

Cenaida Uribe remarcó que el pasado martes sostuvieron una reunión con integrantes de la FPV y se realizaron algunas observaciones sobre las bases. "Nos dijeron que el jueves nos hacían llegar el documento... A las 2 horas (de martes) publicaron la programación, diciéndoles que no podíamos", remarcó.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo a la programación que publicó la FPV en sus redes sociales, Alianza Lima se enfrentará a Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre por la primera fecha de la Liga de Vóley.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley?

La Noche Blanquiazul Vóley permitirá que Alianza Lima presente su equipo con miras a lo que será la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes. El cuadrangular internacional, que tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós el domingo 26 de octubre, contará con la presencia de los clubes Regatas Lima, Fluminense y River Plate.

Notas relacionadas
Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

LEER MÁS
Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Chile HOY EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA 2025?

¿Dónde ver Perú vs Chile HOY EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA 2025?

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
José Carlos Fernández reveló que Juan Reynoso quiso hacer el recambio en la selección peruana, pero tuvo un problema: "Lidió con la realidad más fea"

José Carlos Fernández reveló que Juan Reynoso quiso hacer el recambio en la selección peruana, pero tuvo un problema: "Lidió con la realidad más fea"

LEER MÁS
Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025