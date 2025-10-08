HOYSuscripcion LR Focus

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Fútbol Peruano

Jean Ferrari ve complicada presencia de Piero Quispe en la selección peruana tras llegar a Australia: "El viaje le hace perder dos días"

Jean Ferrari manifestó que la distancia complica la convocatoria de Quispe, destacando que el extenso viaje afecta su posibilidad de estar disponible para el amistoso frente a Chile.

Jean Ferrari habló sobre Piero Quispe y su reciente fichaje por Sydney FC. Foto: composición LR/ Sydney FC/ captura de L1 Max
Jean Ferrari habló sobre Piero Quispe y su reciente fichaje por Sydney FC. Foto: composición LR/ Sydney FC/ captura de L1 Max

La decisión de Piero Quispe en dejar Pumas UNAM sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, fue consultado por el exjugador de Universitario de Deportes, donde expresó su preocupación por la distancia entre el jugador y la selección peruana, esto tras dejar Pumas y unirse a Sydney FC, equipo de la liga australiana.

En sus palabras, señaló que le hubiera gustado tener al mediocentro ofensivo para este viernes 10, donde la Bicolor enfrentará a la selección chilena en un amistoso, pero resaltó que sería complicado, puesto que el viaje lo haría perder mucho tiempo. En otro momento, se refirió sobre si su decisión de irse al Sydney fue la mejor opción, pues estando en un buen equipo como lo es Pumas, pudo haber buscado otra variable dentro del mismo mercado o incluso en la MLS.

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Piero Quispe?

En la entrevista con 'L1 Max', Ferrari fue muy categórico a referirse sobre las posibilidades de convocar a Quispe para la selección peruana.

"Hablando futbolísticamente, no económicamente ni en cuanto a tema de proyección, yo creo que si él estaba en un equipo importante en México, ha tenido la oportunidad de encontrar una variable dentro del mismo mercado o, como última opción, irse a la MLS. Pero irse a un sector tan lejano justamente hace eso, alejarse. No solamente por el hecho de un fútbol que además no conocemos, sino también por los partidos que la selección tiene. Nos hubiera gustado tener a Piero ahora con Chile, pero el viaje le hace perder dos días; entre que viene, cuatro días entrenando, y ya perdió una semana", explicó Ferrari.

¿Cuándo debutó Piero Quispe con la selección peruana?

Quispe debutó un 19 de noviembre de 2022, con Juan Máximo Reynoso como entrenador, desde entonces ha tenido 12 encuentros oficiales con la Blanquirroja.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe desde que llego al Sydeny FC?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Piero Quispe se estima actualmente en 2.5 millones de euros. Esta cifra representa una disminución respecto al periodo anterior, cuando alcanzaba los 2.8 millones, descenso que coincide con su reciente incorporación al Sydney FC de Australia.

