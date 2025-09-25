Lucas Assadi anotó el 1-0 parcial a favor de la U. de Chile. Foto: captura de ESPN

Lucas Assadi se convirtió en el verdugo de Alianza Lima en la dura eliminación que sufrieron en cuartos de final de la Copa Sudamericana. El talentoso volante de la U. de Chile, que anotó el primer tanto de los sureños, se pronunció después sellar la clasificación de su equipo a semifinales.

Al finalizar el cotejo en Coquimbo, el atacante de 21 años reconoció que los dirigidos por Néstor Gorosito fueron superiores en el complemento y estuvieron cerca de empatar la serie.

Lucas Assadi se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Sudamericana

En un primer momento, Assadi consideró que Alianza Lima fue un rival muy complicado. Asimismo, se mostró contento por anotar en el 2-1 de los dirigidos por Gustavo Álvarez.

"Estuvo difícil el partido, supercomplicado. El segundo tiempo fue de ellos. Supimos aguantar el resultado y obtener la clasificación. Estoy muy contento por los goles, llevo varios en esta Copa. Todo suma para seguir aumentando mi nivel y confianza", manifestó para las cámaras de ESPN.

"Más que un sueño, es un objetivo. Estamos cerca, quedan partidos dificilísimos, pero más que un sueño es un objetivo", agregó sobre la posibilidad de ganar la segunda Copa Sudamericana en la historia del club.

¿Contra quién jugará la U. de Chile en semifinales de Copa Sudamericana?

Luego de imponerse en su llave contra los victorianos, la U. de Chile tendrá que verse las caras ante Lanús de Argentina, club que viene de eliminar al poderoso Fluminense.

"Con el profesor estuvimos todo un año (Pellegrino). Es un muy buen equipo, los vi el otro día jugar. Saben a lo que juegan. Pero primero vamos a ocuparnos del domingo (torneo local)", sostuvo Assadi sobre el cotejo contra Lanús de Mauricio Pellegrino.