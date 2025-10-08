Canal confirmado de Bolivia - Jordania por amistoso internacional fecha FIFA 2025

Bolivia y Jordania nunca habían jugado entre sí. Foto: composición de LR/FBF/Jordan FA

La selección boliviana arranca su preparación para el repechaje al Mundial 2026 con dos amistosos internacionales en Europa por esta fecha FIFA de octubre. El primer rival del combinado altiplánico será Jordania, país que hace tan solo unos meses hizo historia al clasificar a la Copa del Mundo por primera vez.

Además de ganar roce internacional, el objetivo de la Verde será sumar puntos en el ranking FIFA para escalar posiciones y llegar lo mejor ubicado posible al repechaje. Si el representante sudamericano logra un buen puesto, podría disputar directamente la final del repechaje intercontinental y evitar una molesta ronda previa de semifinales.

¿Qué canal transmitirá Bolivia - Jordania?

En territorio boliviano, la transmisión de este partido estará a cargo del canal Unitel en señal abierta. También se podrá ver el encuentro a través de Tuves y AXS, cableoperadores autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

¿Cómo ver Bolivia - Jordania por internet?

Si quieres seguir el partido entre Bolivia y Jordania por internet, suscríbete al cableoperador AXS e ingresa a su plataforma de streaming AXS+. También puedes ingresar a la página web de Unitel para ver el compromiso.

¿Cuándo juega Bolivia - Jordania?

El amistoso Bolivia - Jordania se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 12.00 p. m. (hora boliviana), en el estadio Recep Tayyip Erdogan de Estambul, Turquía.

Convocados de Bolivia

Aunque originalmente el DT Óscar Villegas había convocado a 25 jugadores, las lesiones de Lucas Macazaga y Moisés Paniagua redujeron la nómina. Por ahora, solo se ha hecho oficial el llamado de José Martines, delantero del CSKA Sofía.