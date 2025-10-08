HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Deportes

Canal confirmado de Bolivia - Jordania por amistoso internacional fecha FIFA 2025

La selección boliviana empieza su preparación para el repechaje al Mundial 2026 con un juego de práctica ante el combinado asiático. La Verde busca subir posiciones en el ranking FIFA.

Bolivia y Jordania nunca habían jugado entre sí. Foto: composición de LR/FBF/Jordan FA
Bolivia y Jordania nunca habían jugado entre sí. Foto: composición de LR/FBF/Jordan FA

La selección boliviana arranca su preparación para el repechaje al Mundial 2026 con dos amistosos internacionales en Europa por esta fecha FIFA de octubre. El primer rival del combinado altiplánico será Jordania, país que hace tan solo unos meses hizo historia al clasificar a la Copa del Mundo por primera vez.

Además de ganar roce internacional, el objetivo de la Verde será sumar puntos en el ranking FIFA para escalar posiciones y llegar lo mejor ubicado posible al repechaje. Si el representante sudamericano logra un buen puesto, podría disputar directamente la final del repechaje intercontinental y evitar una molesta ronda previa de semifinales.

PUEDES VER: No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Manuel Barreto y lo convoca para la fecha FIFA

lr.pe

¿Qué canal transmitirá Bolivia - Jordania?

En territorio boliviano, la transmisión de este partido estará a cargo del canal Unitel en señal abierta. También se podrá ver el encuentro a través de Tuves y AXS, cableoperadores autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

¿Cómo ver Bolivia - Jordania por internet?

Si quieres seguir el partido entre Bolivia y Jordania por internet, suscríbete al cableoperador AXS e ingresa a su plataforma de streaming AXS+. También puedes ingresar a la página web de Unitel para ver el compromiso.

¿Cuándo juega Bolivia - Jordania?

El amistoso Bolivia - Jordania se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 12.00 p. m. (hora boliviana), en el estadio Recep Tayyip Erdogan de Estambul, Turquía.

PUEDES VER: Boris Céspedes recibe durísimo castigo por doping: fue suspendido 2 años sin poder jugar con la selección boliviana

lr.pe

Convocados de Bolivia

Aunque originalmente el DT Óscar Villegas había convocado a 25 jugadores, las lesiones de Lucas Macazaga y Moisés Paniagua redujeron la nómina. Por ahora, solo se ha hecho oficial el llamado de José Martines, delantero del CSKA Sofía.

  • Arqueros: Guillermo Viscarra, Carlos Lampe, Rodrigo Banegas
  • Defensas: Diego Medina, Luis Haquin, Diego Arroyo, Leonardo Zabala, Yomar Rocha, José Martines, José Sagredo, Roberto Carlos Fernández, Marcelo Timorán
  • Mediocampistas: Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Óscar López, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Miguel Terceros, Carlos Antonio Melgar
  • Delanteros: José Martines, Carmelo Algarañaz, Enzo Monteiro, Henry Vaca, Lucas Chávez.
Notas relacionadas
No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Manuel Barreto y lo convoca para la fecha FIFA

No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Manuel Barreto y lo convoca para la fecha FIFA

LEER MÁS
Boris Céspedes recibe durísimo castigo por doping: fue suspendido 2 años sin poder jugar con la selección boliviana

Boris Céspedes recibe durísimo castigo por doping: fue suspendido 2 años sin poder jugar con la selección boliviana

LEER MÁS
Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

LEER MÁS
Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la jornada FIFA en el debut de Manuel Barreto

LEER MÁS
Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Organización Conaie duda del atentado contra Noboa y no descarta que se busque "criminalizar el movimiento" en Ecuador

Deportes

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores Femenina vía YouTube: segundo tiempo del partido

Octavos de final Mundial sub-20 2025 EN VIVO: resultados EN DIRECTO de los partidos de hoy y clasificados

[Vía Teleamazonas y DSports] Emelec vs Leones del Norte EN VIVO juegan HOY por la Copa Ecuador 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Papa León XIV recibió a Juan Luis Cipriani, sancionado por abuso sexual, en audiencia privada

APRA: Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentan plancha presidencial para las elecciones internas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025