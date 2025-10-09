Partidos de hoy, viernes 10 de octubre del 2025: ¿dónde ver el amistoso Perú contra Chile?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de los amistosos internacionales y las eliminatorias UEFA.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 10 de octubre se disputarán varios partidazos internacionales; sin embargo, el más esperado es el Perú contra Chile, una de las rivalidades más intensas del continente, donde ambos equipos buscarán imponerse por lo que representa este clásico, el encuentro se podrá seguir por la señal de América TV y Movistar Deportes. No obstante, no será el único encuentro destacado, ya que selecciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia también tendrán compromisos que les servirán para ajustar estrategias.
Por otro lado, en Europa se jugará la jornada 7 de la Clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de Fútbol, con los partidos de Francia y Alemania posicionándose como los más atractivos de la fecha.
Partidos de hoy, amistosos internacionales
- Corea del Sur vs Brasil – 06:00 a.m. | Canales: Globoplay, Zapping
- Jordania vs Bolivia – 11:00 a.m. | Canales: Fútbol Canal
- Chile vs Perú – 06:00 p.m. | Canales: América TV y Movistar Deportes
- Argentina vs Venezuela – 07:00 p.m. | Canales: TyC Sports
UEFA Eliminatorias Copa Mundial
- Bélgica vs Macedonia del Norte – 01:45 p.m. | Canales: Disney
- Alemania vs Luxemburgo – 01:45 p.m. | Canales: Disney
- Suecia vs Suiza – 01:45 p.m. | Canales: Disney
- Francia vs Azerbaiyán – 01:45 p.m. | Canales: Disney
Amistosos de clubes
- Atlético de Madrid vs Inter de Milán - 11.00 a.m