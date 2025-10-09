¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 10 de octubre se disputarán varios partidazos internacionales; sin embargo, el más esperado es el Perú contra Chile, una de las rivalidades más intensas del continente, donde ambos equipos buscarán imponerse por lo que representa este clásico, el encuentro se podrá seguir por la señal de América TV y Movistar Deportes. No obstante, no será el único encuentro destacado, ya que selecciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia también tendrán compromisos que les servirán para ajustar estrategias.

Por otro lado, en Europa se jugará la jornada 7 de la Clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de Fútbol, con los partidos de Francia y Alemania posicionándose como los más atractivos de la fecha.

Partidos de hoy, amistosos internacionales

Corea del Sur vs Brasil – 06:00 a.m. | Canales: Globoplay, Zapping

| Canales: Globoplay, Zapping Jordania vs Bolivia – 11:00 a.m. | Canales: Fútbol Canal

vs – 11:00 a.m. | Canales: Fútbol Canal Chile vs Perú – 06:00 p.m. | Canales: América TV y Movistar Deportes

vs – 06:00 p.m. | Canales: América TV y Movistar Deportes Argentina vs Venezuela – 07:00 p.m. | Canales: TyC Sports

UEFA Eliminatorias Copa Mundial

Bélgica vs Macedonia del Norte – 01:45 p.m. | Canales: Disney

– 01:45 p.m. | Canales: Disney Alemania vs Luxemburgo – 01:45 p.m. | Canales: Disney

– 01:45 p.m. | Canales: Disney Suecia vs Suiza – 01:45 p.m. | Canales: Disney

– 01:45 p.m. | Canales: Disney Francia vs Azerbaiyán – 01:45 p.m. | Canales: Disney

Amistosos de clubes