HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Congreso debate moción de vacancia presidencial
EN VIVO | Congreso debate moción de vacancia presidencial     EN VIVO | Congreso debate moción de vacancia presidencial     EN VIVO | Congreso debate moción de vacancia presidencial     
Deportes

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre del 2025: ¿dónde ver el amistoso Perú contra Chile?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de los amistosos internacionales y las eliminatorias UEFA.

Partidos de hoy viernes 10. Foto: composición LR/difusión
Partidos de hoy viernes 10. Foto: composición LR/difusión

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 10 de octubre se disputarán varios partidazos internacionales; sin embargo, el más esperado es el Perú contra Chile, una de las rivalidades más intensas del continente, donde ambos equipos buscarán imponerse por lo que representa este clásico, el encuentro se podrá seguir por la señal de América TV y Movistar Deportes. No obstante, no será el único encuentro destacado, ya que selecciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia también tendrán compromisos que les servirán para ajustar estrategias.

Por otro lado, en Europa se jugará la jornada 7 de la Clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de Fútbol, con los partidos de Francia y Alemania posicionándose como los más atractivos de la fecha.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

Partidos de hoy, amistosos internacionales

  • Corea del Sur vs Brasil – 06:00 a.m. | Canales: Globoplay, Zapping
  • Jordania vs Bolivia – 11:00 a.m. | Canales: Fútbol Canal
  • Chile vs Perú – 06:00 p.m. | Canales: América TV y Movistar Deportes
  • Argentina vs Venezuela – 07:00 p.m. | Canales: TyC Sports

UEFA Eliminatorias Copa Mundial

  • Bélgica vs Macedonia del Norte – 01:45 p.m. | Canales: Disney
  • Alemania vs Luxemburgo – 01:45 p.m. | Canales: Disney
  • Suecia vs Suiza – 01:45 p.m. | Canales: Disney
  • Francia vs Azerbaiyán – 01:45 p.m. | Canales: Disney

Amistosos de clubes

  • Atlético de Madrid vs Inter de Milán - 11.00 a.m
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 12 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 12 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y llaves de semifinales

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y llaves de semifinales

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile

Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile

LEER MÁS
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

LEER MÁS
Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026

Partidos de la fecha FIFA 2025: amistosos internacionales y eliminatorias al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Deportes

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Ricardo Gareca impacta al confesar que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial 2018 para no menospreciar a Raúl Ruidíaz: "No me arrepiento"

Deportivo Cali derrotó a U. de Chile 2-0 por la Copa Libertadores Femenina

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025