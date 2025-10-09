Argentina vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver a Lionel Messi en partido amistoso por la fecha FIFA?

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela EN VIVO en partido amistoso? El encuentro, válido por la fecha FIFA de octubre, se jugará este viernes 10 de octubre desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, y será transmitido por Telefe y TyC Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Este partido entre ambas selecciones será el segundo en poco más de un mes. El pasado 4 de septiembre, se midieron en el estadio Monumental durante la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, encuentro que culminó con una victoria de 3-0 para la Albiceleste. Este nuevo duelo marcará el estreno de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino de la Vinotinto, tras reemplazar al argentino Fernando 'Bocha' Batista.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela?

En Perú, el Argentina vs Venezuela se jugará desde las 7.00 p. m. Conoce la guía de horarios para diferentes países:

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 11).

¿Dónde ver Argentina vs Venezuela?

En Argentina, el amistoso por la fecha FIFA se podrá ver por las señales de Telefe y TyC Sports, en señal abierta, y Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar y Claro TV, por cable. En Venezuela, el choque será transmitido por Televen y Simple TV. Conoce la guía de horarios para otros países.

En Brasil lo pasa: Amazon Prime

En México lo pasa: ESPN, Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: beIN SPORTS, Fanatiz, fuboTV.

¿Dónde ver Argentina vs Venezuela EN VIVO por TyC Sports?

Conoce las diferentes señales para el Argentina vs Venezuela por TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este amistoso.

Argentina: Walter Benítez, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Leonardo Balerdi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Venezuela: Joel Graterol, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero; Bryant Ortega, Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia, Ender Echenique, Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués y Jesús Ramírez.

¿Dónde ver Argentina vs Venezuela ONLINE?

Si deseas seguir el amistoso entre Argentina vs Venezuela vía streaming por internet, podrás hacerlo por la app de mitelefe y por TyC Sports Play, en suelo argentino. Para hacerlo en territorio venezolano, debes ingresar al sitio web de SimpleTV. La República Deportes también realizará una cobertura online con la previa y el minuto a minuto.