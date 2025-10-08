El 8 de octubre, falleció a los 69 años el argentino Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Alianza Lima y entrenador de Boca Juniors, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Russo atravesaba un delicado estado de salud como consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2017, y permanecía bajo el cuidado de su familia. "La AFA, a través de su presidente, Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", indicó la organización

Miguel Ángel Russo fue entrenador de Alianza Lima durante el año 2019; sin embargo, su contrato fue rescindido ese mismo año. Durante su primera conferencia de prensa como director técnico del equipo, pronunció palabras que quedaron en la memoria de la hinchada blanquiazul.

Diez memorables frases de Miguel Ángel Russo cuando fue entrenador de Alianza Lima

El argentino Miguel Ángel Russo pronunció estas palabras durante su primera conferencia de prensa como director técnico de Alianza Lima: