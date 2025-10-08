Miguel Ángel Russo y sus frases más recordadas como técnico de Alianza Lima en su breve paso por el fútbol peruano
El entrenador argentino de Boca Juniors falleció a los 69 años de edad, acompañado por su familia, tras enfrentar un delicado estado de salud debido a una enfermedad.
El 8 de octubre, falleció a los 69 años el argentino Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Alianza Lima y entrenador de Boca Juniors, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Russo atravesaba un delicado estado de salud como consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2017, y permanecía bajo el cuidado de su familia. "La AFA, a través de su presidente, Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", indicó la organización
Miguel Ángel Russo fue entrenador de Alianza Lima durante el año 2019; sin embargo, su contrato fue rescindido ese mismo año. Durante su primera conferencia de prensa como director técnico del equipo, pronunció palabras que quedaron en la memoria de la hinchada blanquiazul.
Diez memorables frases de Miguel Ángel Russo cuando fue entrenador de Alianza Lima
El argentino Miguel Ángel Russo pronunció estas palabras durante su primera conferencia de prensa como director técnico de Alianza Lima:
- "Me alegra llegar a un club grande. Con Alianza nunca es un paso atrás, en mi vida nunca doy pasos atrás y estoy contento en llegar acá".
- "Alianza Lima tiene una historia y ojalá podamos a todos los que buscamos".
- "A la gente, lo único que le prometo es trabajo. La base de todo es la planificación".
- "El fútbol peruano va creciendo. Tiene un técnico que fue compañero mío en la selección y lo admiro mucho".
- "Lo de Pablo Bengoechea fue muy bueno. Seguramente nos apoyaremos en varias circunstancias".
- "Yo estoy ilusionado y ojalá vayamos de la mano para que las cosas se den como nosotros pensamos".
- "En todos los lugares que dirigí estuve muy cerca de las divisiones menores y Alianza Lima no será la excepción".
- "De prometer, no prometo nada. Nos ha tocado un grupo difícil y falta el cuarto rival, que puede ser muy difícil".
- "Me gusta que mis equipos jueguen bien. A veces se puede, otras no".
- "Soy optimista al ciento por ciento. Esta