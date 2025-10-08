Alineaciones de Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO: juegan HOY por la Copa Libertadores Femenina 2025
Por la última fecha de la fase de grupos, Alianza Lima necesita una victoria para tentar la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores Femenina.
Alianza Lima
ADIFFEM
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación de ADIFFEM
Pulgar, Reyes, Payares, Salina, Rodríguez, Solórzano, Ardiles, Luna, Sandoval, Flórez, Castañeda.
Alineación de Alianza Lima
Sánchez, Romero, Molina, Tacilla, Gomes, Annaysa, Silvani, Marques, González, Padilla, Lúcar. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO juegan HOY por la última fecha del grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido se disputa en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con transmisión vía Pluto TV. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY por la Copa Libertadores Femenina
¡Empezó el partido!
Arranca la última fecha del grupo B en la Copa Libertadores Femenina. Alianza Lima y ADIFFEM salen en busca del triunfo.
¿Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM?
La transmisión de este cotejo estará a cargo de Pluto TV, platafoma de streaming que cuenta con los derechos del torneo.
