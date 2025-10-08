HOYSuscripcion LR Focus

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Alineaciones de Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO: juegan HOY por la Copa Libertadores Femenina 2025

Por la última fecha de la fase de grupos, Alianza Lima necesita una victoria para tentar la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores Femenina.

Alianza Lima aún tiene chances de clasificar, mientras que ADIFFEM ya está eliminado. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Alianza Lima aún tiene chances de clasificar, mientras que ADIFFEM ya está eliminado. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

14:00
¡Empezó el partido!

Arranca la última fecha del grupo B en la Copa Libertadores Femenina. Alianza Lima y ADIFFEM salen en busca del triunfo.

13:37
Alineación de ADIFFEM

Pulgar, Reyes, Payares, Salina, Rodríguez, Solórzano, Ardiles, Luna, Sandoval, Flórez, Castañeda.

13:36
Alineación de Alianza Lima

Sánchez, Romero, Molina, Tacilla, Gomes, Annaysa, Silvani, Marques, González, Padilla, Lúcar. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO juegan HOY por la última fecha del grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido se disputa en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con transmisión vía Pluto TV. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY por la Copa Libertadores Femenina

14:00
8/10/2025

13:37
8/10/2025

13:37
8/10/2025

13:36
8/10/2025

