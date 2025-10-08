Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Miguel Ángel Russo fue bicampeón de la liga argentina como jugador, pero sus mayores éxitos los consiguió en su etapa como DT. Foto: AFP

Miguel Ángel Russo fue bicampeón de la liga argentina como jugador, pero sus mayores éxitos los consiguió en su etapa como DT. Foto: AFP

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y figura importante del fútbol argentino, murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años de edad. Según informó la cadena TyC Sports, el entrenador falleció cerca de las 7.00 p. m. (hora local) rodeado de familiares y seres queridos en su vivienda, donde permanecía internado desde hace algunos días tras salir del hospital.

La salud de Russo se había deteriorado en los últimos meses a raíz del cáncer de próstata contra el que batallaba desde el 2017. El último lunes 6 fue trasladado a su casa en Buenos Aires con un diagnóstico de pronóstico reservado, hecho que generó alarma entre los hinchas del cuadro xeneize.

Boca Juniors lamenta muerte de Miguel Ángel Russo

Desde su cuenta oficial en redes sociales, Boca Juniors lamentó el deceso del extécnico. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", se lee en el mensaje de los xeneizes.

Como DT de Boca, Russo ganó los títulos de la Primera División en la temporada 2019-20, la Copa de la Liga 2020 y la Copa Libertadores 2007, última edición del torneo continental que el equipo azul y oro logró conquistar hasta la fecha.

Miguel Ángel Russo había vuelto al club xeneize en este 2025. Foto: Boca Juniors

El legado de Miguel Ángel Russo en el fútbol argentino

Aunque sus mayores logros los consiguió en su etapa como DT, 'Miguelo' también destacó como futbolista. En 1982 y 1983, se proclamó bicampeón de la liga argentina con Estudiantes de La Plata, club en el cual pasó los 24 años que duró su carrera profesional.

Ya como estratega, engrosó su palmarés con títulos en equipos como Lanús, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios de Colombia, además de Boca y Estudiantes. Además de su país natal, dirigió en las ligas de España, Chile, México, Colombia, Paraguay, Perú y Arabia Saudita.

PUEDES VER: Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

Miguel Ángel Russo en Alianza Lima

En el 2019, Miguel Ángel Russo dirigió por primera y única vez en el fútbol peruano al asumir las riendas de Alianza Lima a inicios de año. El estratega estuvo al mando del club blanquiazul en 15 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, tras lo cual dejó el equipo a mitad de temporada para fichar por Cerro Porteño.