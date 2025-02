Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más reconocidos de Sudamérica, tuvo un breve paso por el fútbol peruano que algunos hinchas recuerdan. Luego ganar títulos con equipos de la talla de Boca Juniors y Millonarios de Colombia, el experimentado entrenador argentino asumió las riendas de Alianza Lima; sin embargo, su estadía en el cuadro victoriano fue muy breve.

Si bien el entrenador 68 años todavía se mantiene vigente dirigiendo a San Lorenzo de Almagro, desde hace algunos años padece una enfermedad. En ese sentido, el estratega se animó a brindar detalles sobre esta situación y sus motivos para no dejar de trabajar.

Miguel Ángel Russo y su historia de resiliencia

En una reciente entrevista con ESPN, Miguel Ángel Russo habló sobre el cáncer que padece desde hace más de 6 años. Asimismo, indicó que esto no fue impedimento para seguir cosechando títulos en su carrera profesionales.

"Desde que me apareció la enfermedad en el 2018, salí cinco veces campeón: dos con Millonarios, dos con Boca y una con Central. Quieras o no, eso te da la posibilidad de estar vigente. Porque quieras o no, te deja vigente, el fútbol argentino es muy difícil. Esto lo disfruto y, mientras lo disfruto...", mencionó.

"El fútbol me gratifica. El día que yo diga basta, lo diré de la noche a la mañana, al igual que como abandoné el fútbol. Día tras día uno va creciendo y seguís aprendiendo", agregó.

¿Qué enfermedad tiene Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en el año 2017. En varias ocasiones, el entrenador remarcó que obedeció el tratamiento médico, el cual incluía quimioterapias, pero que esto nunca fue un impedimento para seguir desarrollándose como profesional en el mundo del fútbol.

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Russo en Alianza Lima?

Miguel Ángel Russo hizo su debut en el fútbol peruano en 2019, asumiendo el cargo de entrenador de Alianza Lima. Con una trayectoria destacada en equipos como Millonarios FC, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Boca Juniors, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2007, su llegada generó grandes expectativas.

No obstante, su permanencia en el club blanquiazul fue breve, ya que presentó su renuncia a los pocos meses de asumir. Durante su gestión, el saldo fue de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en un total de diez encuentros.

Miguel Ángel Russo en la presentación de Alianza Lima en el 2019. Foto: Alianza Lima.

¿Qué clubes dirigió Miguel Ángel Russo?

En la actualidad, Miguel Ángel Russo se encuentra al mando de San Lorenzo, marcando su segundo período como entrenador del equipo. Su experiencia previa en el club le otorga un conocimiento profundo de la institución y sus objetivos deportivos.