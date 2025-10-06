El fútbol argentino atraviesa momentos de angustia por la salud de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, quien se encuentra grave y permanece bajo atención médica en su domicilio. El exentrenador de Alianza Lima de 69 años sufrió complicaciones derivadas del cáncer de vejiga y próstata, situación que lo ha mantenido alejado de los entrenamientos del equipo desde finales de septiembre.

El último domingo, tras la victoria de Boca Juniors sobre Newell’s, el ayudante de campo Claudio Úbeda le dedicó el triunfo al entrenador, quien asumió al frente del club tras su salida de San Lorenzo. Russo ha sido hospitalizado tres veces en el último mes por complicaciones en su estado de salud.

¿Qué le pasa a Miguel Ángel Russo?

La situación de Miguel Ángel Russo es delicada. El entrenador atraviesa un momento crítico en su estado de salud, afectado por el cáncer de vejiga y próstata que le fue diagnosticado en 2017, durante su paso por Millonarios de Colombia. En ese entonces fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y se sometió a un tratamiento con quimioterapia que mostró avances positivos. Sin embargo, en las últimas semanas, su estado físico se deterioró considerablemente y ha pasado más tiempo en el sanatorio Fleni que en las prácticas del plantel profesional.

Su última presencia pública fue el 21 de septiembre, durante el empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera. Días después, el club compartió en redes sociales una imagen en la que se lo ve junto a Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza. Poco tiempo después de ese encuentro, Russo fue internado nuevamente. Tras recibir el alta médica, los especialistas le recomendaron continuar con cuidados en su domicilio. Por esta razón, no estuvo presente ni en la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, ni en el más reciente partido ante Newell’s. Personas cercanas al técnico afirmaron que su regreso al banco es poco probable, ya que el enfoque principal está puesto en su recuperación.

Boca Juniors confirma estado de pronóstico reservado de Miguel Ángel Russo

El club Boca Juniors emitió un comunicado oficial en el que actualizó el estado de salud del entrenador. La entidad señaló que el experimentado técnico “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”, lo que generó preocupación en el entorno del fútbol argentino.

El Xeneize agregó que Russo recibe atención permanente tanto de su equipo médico personal como del cuerpo médico del club, en un seguimiento constante de su evolución.

Pronunciamiento del club xeneixe sobre la situación de Miguel Ángel Russo. Foto: X/BocaJrsOficial

Los mensajes de aliento hacia Miguel Ángel Russo

El ayudante de campo Claudio Úbeda dedicó públicamente el triunfo de Boca Juniors ante Newell’s al técnico, manifestando: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que, seguramente, nos ha estado mirando por televisión. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”.

Por su parte, el capitán del equipo, Leandro Paredes, también expresó su apoyo al entrenador: “Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

La trayectoria de Miguel Ángel Russo incluye la dirección de clubes argentinos como Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club. En el ámbito internacional dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca (Chile), Monarcas Morelia (México), Millonarios (Colombia), Cerro Porteño (Paraguay) y Al Nassr (Arabia Saudí).