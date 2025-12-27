HOYSuscripcion LR Focus

Jugador muere tras desplomarse en pleno partido de la segunda división de Burundi: se habría tragado una moneda

La Federación de Fútbol de Burundi lamentó el fallecimiento de Igiraneza Aimé Gueric, quien se desvaneció en la cancha y murió cuando era trasladado a un hospital.

Igiraneza Aimé Gueric tenía apenas 20 años al momento de su muerte. Foto: Ikiriho Sports/X
Igiraneza Aimé Gueric tenía apenas 20 años al momento de su muerte. Foto: Ikiriho Sports/X

Un partido de la segunda división de Burundi adquirió tintes trágicos cuando Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del club Les Guêpiers du Lac, murió poco después de desplomarse de forma súbita sobre el terreno de juego. Aunque el jugador de 20 años recibió los primeros auxilios, perdió la vida durante su traslado a un centro médico.

El hecho ocurrió el último sábado 20 de diciembre, durante el juego ante LLB Amasipiri Never Give Up, por la quinta fecha del torneo de ascenso burundés.

¿Qué produjo la muerte de Igiraneza Aimé Gueric?

De acuerdo con medios internacionales, como RMC Sport de Francia, el deceso de Aimé Gueric se habría producido debido a la ingesta accidental de una moneda que el fallecido llevaba como su 'gris-gris', una especie de amuleto para alejar la mala suerte en países de África subsahariana.

Acerca de estas especulaciones, las autoridades locales no confirmaron ni negaron la hipótesis, sino que simplemente se limitaron a dar cuenta del trágico suceso.

Federación de Burundi lamentó muerte de Igiraneza Aimé Gueric

Vía redes sociales, la federación burundesa se pronunció. "La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) expresa su profunda tristeza tras el fallecimiento repentino del jugador Igiraneza Aimé Gueric, miembro del club Les Guêpiers du Lac, durante el partido que enfrentaba a su club contra LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la 5.ª jornada de la Liga Nacional B", se lee en la primera parte del comunicado.

"A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos sobre el terreno de juego, el jugador lamentablemente falleció durante el traslado al hospital. En estos momentos dolorosos, la FFB expresa sus más sinceras condolencias a la familia biológica del jugador, al club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz", menciona el resto del mensaje.

