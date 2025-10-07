HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato
Deportes

Jean Ferrari revela afectuosa charla con Álex Valera en la selección peruana previo al partido con Chile: "Mi presi, quiero estar"

Jean Ferrari contó en Al Ángulo la buena relación que tiene con Álex Valera y el compromiso que el '9' de Universitario tiene con la selección peruana de fútbol.

Jean Ferrari revela conversación con Álex Valera. Foto: Lr/Movistar Deportes

La selección peruana de fútbol inicia un nuevo ciclo con la ilusión de empezar desde cero y pasar el trago amargo que dejó en las Eliminatorias 2026. Jean Ferrari será pieza clave desde su función como directivo para encontrar al entrenador ideal y gestionar de forma adecuada la parte deportiva. Justamente, el exadminstrador de Universitario conversó con Al Ángulo y rompió su silencio sobre Álex Valera.

El delantero de Universitario sigue siendo cuestionado por la poca participación que tiene en la selección peruana y las constantes desconvocatorias por lesiones o temas personales. Sin embargo, Jean Ferrari exhibió las ganas que tiene Valera de jugar con Perú.

PUEDES VER: Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

lr.pe

¿Cómo fue la afectuosa charla entre Álex Valera y Jean Ferrari?

"La verdad he percibido que hay buen ambiente en la selección peruana. Por ejemplo, en el caso de Valera, tuve la oportunidad de encontrarme con Álex bajando de la oficina y me dijo con mucho cariño: Mi presi, quiero estar viernes contra Chile. No importa como estoy , yo quiero estar como sea", reveló a Jean Ferrari sobre la conversación que tuvo con un comprometido Álex Valera.

PUEDES VER: Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

lr.pe

Jean Ferrari sobre el polémico tuit de Renato Tapia

Jean Ferrari señaló que no entendió la publicación de Renato Tapia en sus redes sociales. Además, mencionó que se buscará tener una buena comunicación con todos los jugadores que integren la selección peruana.

"Yo no lo entendí. Si él tiene algún inconveniente o problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando (...). Eso se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa. La comunicación es lo que debería ser más fácil", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.

PUEDES VER: Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

lr.pe

¿Quién será el nuevo entrenador de la selección peruana?

Jean Ferrari, al ser consultado sobre la elección del nuevo entrenador de la selección peruana, remarcó que todavía no lo tiene definido. No obstante, brindó detalles del perfil que buscan en la Videna.

"El paladar futbolístico. Una cosa es tener un entrenador para un determinado club y otra para una selección o determinada selección. Entonces, yo lo que he querido en este caso es volver a nuestras raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree", concluyó.

