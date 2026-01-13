HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

El volante peruano utilizó sus redes sociales para lanzar una sugerente frase después de que Christian Cueva lo cuestionó porque consideró que sus declaraciones contra la FPF fueron inoportunas.

Renato Tapia le respondió a Christian Cueva. Foto: composición LR/FPF
Renato Tapia le respondió a Christian Cueva. Foto: composición LR/FPF

Renato Tapia respondió. El último lunes 12 de enero, el volante peruano tuvo una entrevista en la que criticó el manejo de la FPF, el pésimo presente de la selección peruana y la cuestionable organización de la Liga 1. Sus palabras no cayeron bien para algunas personas y uno de los que salió a responderle fue Christian Cueva. El actual futbolista de Juan Pablo II aseguró que las declaraciones de su excompañero fueron totalmente inoportunas y no estaba de acuerdo con varias respuestas que había brindado.

Ante ello, Tapia decidió no quedarse callado y utilizó sus redes sociales para compartir un curioso mensaje en medio de las críticas que recibió por parte del popular 'Aladino'.

PUEDES VER: Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: Si no pones a tal jugadora

lr.pe

Renato Tapia responde fuerte en medio de críticas de Christian Cueva

"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue la frase que compartió en su cuenta de X y lo acompañó con dos emojis. De inmediato, algunos hinchas aseguraron que el mensaje era para Cueva, puesto que horas antes salió a criticar sus palabras.

Recordemos que, en el programa 'Doble Punta', Tapia arremetió contra la Federación por los problemas estructurales y señaló que existe hipocresía tanto en la directiva como en el plantel de la Bicolor. “Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”, comentó.

Publicación de Renato Tapia. Foto: captura de X.

Publicación de Renato Tapia. Foto: captura de X.

Christian Cueva critica a Renato Tapia por arremeter contra la FPF

En diálogo con Ovación, Christian Cueva señaló que no era el momento idóneo para que Tapia critique de tal manera a la FPF. "No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la Selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas", aseguró.

Asimismo, consideró que Tapia no ha respondido a la clase de jugador y persona que es. "Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección", explicó.

