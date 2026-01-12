HOYSuscripcion LR Focus

Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

La exvoleibolista denuncia el aumento de amenazas en el voleibol nacional, afectando especialmente al entrenador Facundo Morales. La policía se encuentra investigando el caso.

Cenaida Uribe rompe su silenció y revela amenazas anónimas al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/A Puro Vóley
Cenaida Uribe rompe su silenció y revela amenazas anónimas al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/A Puro Vóley

Alianza Lima se enfoca en disputar la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Una etapa decisiva para el popular club de La Victoria, dado que será solamente clasificarán los 8 mejores a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, en medio de la expectativa por la LPV, crece la preocupación por el incremento de amenazas en el voleibol nacional. Justamente, Cenaida Uribe denunció otra más en el conjunto blanquiazul.

El año pasado, en redes sociales, algunas voleibolistas de Alianza Lima y Universitario de Deportes denunciaron amenazas. No obstante, el entrenador Facundo Morales también es víctima de este lamentable suceso. La jefa del equipo reveló detalles de este problema.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre las amenazas que recibió el DT de Alianza Lima?

Cenaida Uribe sorprendió a todos al relatar un tema muy delicado. "En mi época no había teléfonos, pero ahora son tiempos diferentes. Les dije a las chicas que no lean mucho el celular. Es raro lo que está pasando, ya que no es habitual en el vóley. Al entrenador Facundo lo han amenazado de muerte varias veces. Es increíble que le escriban: 'Si no pones a tal jugadora te matamos' Ya le hemos dicho a la policía para que hagan las investigaciones correspondientes", comentó la exvoleibolista en el podcast Puro Vóley.

"Lo de Facundo viene hace tiempo y no debería existir en ningún deporte e incluso Facundo me dijo que nunca le había pasado algo así. Yo creo que la pasión no te puede llevar a esto. El respeto es primero y esto es solamente deporte", sentenció Cenaida Uribe.

Alianza Lima anuncia medidas contra amenazas a sus jugadoras

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Alianza Lima compartió una reflexión para disuadir a sus seguidores de los ataques virtuales contra miembros del equipo y advirtió que bloqueará a quienes hagan caso omiso. "Los mensajes y comentarios ofensivos hacia nuestras voleibolistas y comando técnico serán eliminados y las cuentas que los emitan, restringidas o bloqueadas", advirtió el club íntimo.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima se impuso 3-1 a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley. El elenco de Facundo Morando inició ganando los dos primeros sets (25-21 y 25-15). Sin embargo, el equipo de Wendy Flores se repuso en el tercero (18-25). A pesar de ello, las blanquiazules sentenciaron el partido en el cuarto y último set (25-17).

