Cerro Porteño vs Huracán EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Serie Río de La Plata?

Cerro Porteño vs Huracán jugarán en Montevideo por la primera fecha de la Serie Río de La Plata. Foto: composición LR/Betsabeth de los Santos

Cerro Porteño vs Huracán EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán este martes 13 de enero por la Serie Río de La Plata. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Parque Saroldi de Montevideo, a partir de las 2.15 p. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora argentina y paraguaya), y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus Premium. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que realizará La República.

El conjunto paraguayo, que es comandado por Diego Martínez, busca llegar de la mejor manera a lo que será la liga local y la Copa Libertadores. Por su parte, el Globo tiene como principal objetivo la Liga Profesional Argentina.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Huracán?

En suelo peruano, el partido Cerro Porteño vs Huracán por el torneo internacional Serie Río de La Plata iniciará a las 2.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.15 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.15 p. m.

¿En qué canal ver Cerro Porteño vs Huracán?

No habrá transmisión televisiva del choque entre Cerro Porteño y Huracán, debido a que ningún canal lo emitirá. Sin embargo, el encuentro podrá verse vía streaming en Disney Plus, que con su Plan Premium tiene en exclusiva todos los duelos de la Serie Río de La Plata para Sudamérica.

Alineaciones Cerro Porteño vs Huracán: posibles formaciones