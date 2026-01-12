Universitario de Deportes continúa preparándose con miras a lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si bien el vigente tricampeón del fútbol peruano sumó algunos refuerzos a su plantel, en los últimos días los aficionados se vieron sorprendidos con varias bajas; hasta el momento, son 11 los futbolistas que no seguirán en la institución.

Aamet Calderón fue el último en sumarse a esta lista. El arquero de 28 años, que tuvo muy poca participación, dejó el club crema para vestir la camiseta del Atlético Grau de Piura. En la institución norteña será dirigido por el argentino Ángel Comizzo.

Bajas de Universitario en el 2026

La principal modificación se registra en el comando técnico: el español Javier Rabanal —campeón con Independiente del Valle de Ecuador y semifinalista de la Copa Sudamericana 2025— llegó a Ate para tomar el lugar del uruguayo Jorge Fossati. Por otra parte, futbolistas experimentados como Sebastián Britos, Jairo Vélez y Rodrigo Ureña tampoco continuarán en la 'U'.

Jorge Fossati - DT (rescisión de contrato)

(rescisión de contrato) Sebastián Britos (no renovación)

Diego Churín (no renovación)

Gabriel Costa (no renovación)

Jairo Vélez (no renovación)

Rodrigo Ureña (venta a Millonarios de Colombia)

Gustavo Dulanto (préstamo a Sport Boys)

Sebastián Osorio (préstamo a César Vallejo)

Nicolás Rengifo (préstamo a ADT Tarma)

Milton Medina (préstamo a Bentín Tacna Heroica)

Álvaro Rojas (préstamo a Cienciano)

Aamet Calderón (préstamo a Atlético Grau).

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes tiene programados 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m.

Días más tarde, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema (Estadio Monumental).