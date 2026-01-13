HOYSuscripcion LR Focus

Precio del Dólar en Perú HOY, martes 13 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, martes 13 de enero.
Precio del dólar en Perú HOY, martes 13 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 13 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar HOY en los bancos del Perú, 13 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3220
  • Venta: S/3,3960

Scotiabank

  • Compra: S/3,3333
  • Venta: S/3,4600

BBVA

  • Compra: S/3,2949
  • Venta: S/3,4239

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200
