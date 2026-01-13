Precio del Dólar en Perú HOY, martes 13 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 13 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar HOY en los bancos del Perú, 13 de enero?

BCP

Compra: S/3,3220

Venta: S/3,3960

Scotiabank

Compra: S/3,3333

Venta: S/3,4600

BBVA

Compra: S/3,2949

Venta: S/3,4239

Banco de la Nación