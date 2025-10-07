Diego Rebagliati no pudo ocultar su asombro por la goleada de Universitario a Juan Pablo II. El comentarista de Movistar Deportes se rindió ante el bicampeón de la Liga 1. El cuadro crema, antes de los partidos amistosos de la selección peruana, se mantiene imparable y en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, el exfutbolista remarcó el buen juego que viene mostrando la 'U'.

Los próximos tres encuentros serán claves. El primero se disputará contra Ayacucho FC el domingo 19 de octubre a las 7:30 p. m. en el Estadio Monumental. Posteriormente, el equipo se enfrentará al Deportivo Garcilaso en el mismo recinto, y cerrará su serie de partidos ante Los Chankas en Andahuaylas.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Universitario?

El experimentado comentarista deportivo destacó el buen trabajo de Universitario en el Torneo Clausura. "Universitario ganó con absoluta autoridad, mientras que Cusco FC, Cristal y Alianza cayeron, dejando la sensación de que el tricampeonato parece inevitable. La única duda es en qué fecha la 'U' consigue el Clausura", apuntó el exfutbolista en Movistar Deportes.

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC será descalificado de la Liga 1 2025

"Están esperando el fallo, lo último que me dijeron, me escribieron de un número desconocido, me llegó la información que de todas manera se va, pero no se sabe cuándo. Puede apelar, pero la resolución esta tiene ejecución inmediata, ya sería para más adelante", dijo el comentarista deportivo en el programa streaming ‘Los R3BA’.

De esta forma, Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima, equipos que se encuentran luchando por quedarse con el Clausura y forzar playoffs, serían los principales afectados.

Rebagliati explica por qué Alianza hizo mejor campaña internacional que Universitario

El exfutbolista indicó que el elenco merengue, que fue eliminado por Palmeiras, tenía una mayor exigencia debido a que viene de lograr el bicampeonato de la Liga 1.

"Para mí, Alianza () La exigencia con la 'U' tiene que ser más alta que con Alianza en estos momentos porque viene de ser bicampeón del fútbol peruano. No es decir el campeón de 18 partidos, pero para mí, Alianza hizo mejor campaña internacional que la 'U'", manifestó




