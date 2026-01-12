HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Deportes

Canal confirmado Alianza Lima - Unión por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Después de caer 2-1 ante Independiente, Alianza Lima va por su primer triunfo ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata. Conoce más detalles del partido de los blanquiazules en Uruguay.

Alianza Lima y Unión se enfrentan desde las 4.15 p. m. Foto: composición LR/X
Alianza Lima y Unión se enfrentan desde las 4.15 p. m. Foto: composición LR/X

Alianza Lima afronta su segundo gran reto en la Serie Río de La Plata 2026. El conjunto blanquiazul se enfrenta contra Unión de Santa Fe por la segunda fecha del torneo de pretemporada con el objetivo de conseguir su primer triunfo. En su debut, los dirigidos por Pablo Guede no pudieron superar empezar con pie derecho y cayeron 2-1 ante Independiente de Avellaneda.

El hincha blanquiazul podrá ver a los nuevos refuerzos de Alianza por la plataforma de streaming Disney Plus Premium, donde se transmite todos los partidos de la Serie Río de La Plata. A continuación, conoce más detalles del próximo enfrentamiento de los victorianos.

Christian Cueva critica a Renato Tapia por declaraciones contra la FPF: 'No es el momento para que haya salido a hablar'

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

El duelo amistoso entre Alianza Lima y Unión Santa Fe podrá verse a través de Disney Plus Premium, señal encargada de transmitir el partido en territorio peruano y en toda la región sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

Alianza Lima se enfrentará a Unión Santa Fe este miércoles 14 de enero, en el que será su segundo compromiso dentro del torneo Serie Río de la Plata. El encuentro iniciará a las 4.15 p. m. en suelo peruano.

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: '¿Quieres que te diga cuánto gano?'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

En territorio nacional, el partido entre Alianza Lima contra Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata iniciará a las 4.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 3:15 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 4:15 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 5:15 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 5:15 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 6:15 p.m.
  • España: 10:15 p.m.
