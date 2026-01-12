Canal confirmado Alianza Lima - Unión por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima afronta su segundo gran reto en la Serie Río de La Plata 2026. El conjunto blanquiazul se enfrenta contra Unión de Santa Fe por la segunda fecha del torneo de pretemporada con el objetivo de conseguir su primer triunfo. En su debut, los dirigidos por Pablo Guede no pudieron superar empezar con pie derecho y cayeron 2-1 ante Independiente de Avellaneda.

El hincha blanquiazul podrá ver a los nuevos refuerzos de Alianza por la plataforma de streaming Disney Plus Premium, donde se transmite todos los partidos de la Serie Río de La Plata. A continuación, conoce más detalles del próximo enfrentamiento de los victorianos.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

El duelo amistoso entre Alianza Lima y Unión Santa Fe podrá verse a través de Disney Plus Premium, señal encargada de transmitir el partido en territorio peruano y en toda la región sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

Alianza Lima se enfrentará a Unión Santa Fe este miércoles 14 de enero, en el que será su segundo compromiso dentro del torneo Serie Río de la Plata. El encuentro iniciará a las 4.15 p. m. en suelo peruano.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe?

En territorio nacional, el partido entre Alianza Lima contra Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata iniciará a las 4.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.