HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Deportes

Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari: "Es una relación de directivo y jugadores"

Ante los rumores de una supuesta discrepancia entre los futbolistas de la selección peruana y Jean Ferrari, el padre de Renato Tapia habló sobre la relación de los jugadores con el directivo.

Renato Tapia es uno de los referentes y capitanes de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF
Renato Tapia es uno de los referentes y capitanes de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF

La llegada de Jean Ferrari a la Videna generó diversas reacciones. Luego del fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, desde diversos sectores empezó a circular el rumor de un supuesto conflicto entre el director general de fútbol de la FPF y los jugadores de la selección peruana.

Al ser consultado sobre esta situación, Luis Tapia, padre del volante Renato Tapia, descartó algún tipo de pelea y mencionó que la relación de los futbolistas con el directivo se desarrolla con normalidad.

PUEDES VER: Mr. Peet revela 'purga' de mundialistas para la convocatoria de Manuel Barreto a la selección peruana: 'No está la vieja guardia'

lr.pe

Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari

"Yo no he escuchado que haya una mala relación. Es una relación que existe entre un directivo y los jugadores, porque esa es la función de Jean Ferrari, encargarse de temas administrativos. Hay un entrenador interino que va a cesar sus funciones cuando elijan al nuevo entrenador, pero más allá de eso no tengo información de que haya habido resquebrajamiento o que los jugadores hayan peleado con el señor Ferrari; más aún cuando él recién llegó y se hizo del cargo al final de todo este proceso", manifestó en el programa 'Línea 5'.

Luis Tapia se pronunció sobre lo que representó el arribo de Jean Ferrari a la FPF. Además, contestó a quienes cuestionan el llamado de los jugadores más experimentados a la selección peruana.

"Es obvio que cuando viene alguien nuevo, viene con sus ideas, su gente, pero la selección no es como manejar un club. Es algo totalmente diferente. Acá tienes que hilar muy fino para poder lograr lo que tú quieres y lo peor que podrías hacer es enfrentarte con las personas que trabajan ahí o los jugadores. Yo no lo digo porque alguien quiere el puesto comprado. En la selección tienen que jugar los mejores y no tiene que ver la edad. Si el joven quiere jugar tiene que superarlo. Yo leo y me da risa que ya están viejos, cuando ves en el mundo, hay equipos formados por gente de edad y mucha experiencia", agregó.

PUEDES VER: Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: 'Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez'

lr.pe

Renato Tapia no será convocado por Manuel Barreto a la selección peruana

Manuel Barreto dará a conocer su primera lista de convocados para el amistoso ante Chile este fin de semana. En medio de este panorama, la prensa indicó que la FPF no envió la carta de reserva al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y, por ende, no sería considerado para los próximos partidos de la selección peruana.

Notas relacionadas
Figuras de la U. de Chile que eliminaron a Alianza Lima rechazarían convocatoria para amistoso contra la selección peruana

Figuras de la U. de Chile que eliminaron a Alianza Lima rechazarían convocatoria para amistoso contra la selección peruana

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Deportes

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY por Champions League: minuto a minuto del partido

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025