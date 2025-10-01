La llegada de Jean Ferrari a la Videna generó diversas reacciones. Luego del fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, desde diversos sectores empezó a circular el rumor de un supuesto conflicto entre el director general de fútbol de la FPF y los jugadores de la selección peruana.

Al ser consultado sobre esta situación, Luis Tapia, padre del volante Renato Tapia, descartó algún tipo de pelea y mencionó que la relación de los futbolistas con el directivo se desarrolla con normalidad.

Papá de Renato Tapia sobre supuesta pelea de su hijo con Jean Ferrari

"Yo no he escuchado que haya una mala relación. Es una relación que existe entre un directivo y los jugadores, porque esa es la función de Jean Ferrari, encargarse de temas administrativos. Hay un entrenador interino que va a cesar sus funciones cuando elijan al nuevo entrenador, pero más allá de eso no tengo información de que haya habido resquebrajamiento o que los jugadores hayan peleado con el señor Ferrari; más aún cuando él recién llegó y se hizo del cargo al final de todo este proceso", manifestó en el programa 'Línea 5'.

Luis Tapia se pronunció sobre lo que representó el arribo de Jean Ferrari a la FPF. Además, contestó a quienes cuestionan el llamado de los jugadores más experimentados a la selección peruana.

"Es obvio que cuando viene alguien nuevo, viene con sus ideas, su gente, pero la selección no es como manejar un club. Es algo totalmente diferente. Acá tienes que hilar muy fino para poder lograr lo que tú quieres y lo peor que podrías hacer es enfrentarte con las personas que trabajan ahí o los jugadores. Yo no lo digo porque alguien quiere el puesto comprado. En la selección tienen que jugar los mejores y no tiene que ver la edad. Si el joven quiere jugar tiene que superarlo. Yo leo y me da risa que ya están viejos, cuando ves en el mundo, hay equipos formados por gente de edad y mucha experiencia", agregó.

Renato Tapia no será convocado por Manuel Barreto a la selección peruana

Manuel Barreto dará a conocer su primera lista de convocados para el amistoso ante Chile este fin de semana. En medio de este panorama, la prensa indicó que la FPF no envió la carta de reserva al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y, por ende, no sería considerado para los próximos partidos de la selección peruana.