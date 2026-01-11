HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Deportes

Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Después de la millonaria transferencia de Joao Grimaldo, el conjunto rimense se embolsará una cuantiosa suma por los derechos de formación del atacante peruano. 

Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal durante su presentación con Sparta Praga. Foto: composición LR/Sparta Praga
Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal durante su presentación con Sparta Praga. Foto: composición LR/Sparta Praga

Joao Grimaldo jugará en su tercer club de Europa. El delantero peruano fichó por el Sparta Praga de República Checa después de una notable temporada con Riga FC, donde se consagró campeón del torneo local. Esta transferencia no solo emociona al futbolista y a su entorno, sino también a Sporting Cristal. El traspaso del Grimaldo significará que los rimenses también recibirán un monto para su presupuesto en este 2026.

Esto debido al reglamento FIFA acerca de los fichajes. Los clubes que forman a un jugador perciben parte de una futura transferencia por los derechos de formación.

PUEDES VER: André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: 'Tu sueño hecho realidad'

lr.pe

Sporting Cristal recibirá gran monto por transferencia de Joao Grimaldo

De acuerdo al abogado Marcelo Bee Sellares, Sporting Cristal se embolsará alrededor de 45.000 euros por el concepto de solidaridad impuesto por el ente máximo del fútbol internacional.

"Sporting Cristal cobrara aproximadamente 45.000 euros en concepto de mecanismo de solidaridad FIFA, por la transferencia de Grimaldo al Sparta Praga", informó en su cuenta de X.

PUEDES VER: Anderson Santamaria fue categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: Que le vaya bien, pero contra nosotros no

lr.pe

Joao Grimaldo recordó a Sporting Cristal en su presentación con Sparta Praga

En diálogo con el club, Joao Grimaldo no quiso olvidarse de Sporting Cristal. El popular 'Joa' expresó su agradecimiento porque el club celeste lo formó y lo trató de la mejor manera antes de salir al exterior.

"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante", declaró.

Notas relacionadas
Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal tras su fichaje por Sparta Praga: "Vengo de un club que nació campeón"

Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal tras su fichaje por Sparta Praga: "Vengo de un club que nació campeón"

LEER MÁS
Joao Grimaldo seguirá en Europa: histórico club confirma su fichaje tras brillar con la selección peruana

Joao Grimaldo seguirá en Europa: histórico club confirma su fichaje tras brillar con la selección peruana

LEER MÁS
Joao Grimaldo cerca de llegar a histórico de Europa: poderoso club desembolsaría millonaria cifra por el extremo peruano

Joao Grimaldo cerca de llegar a histórico de Europa: poderoso club desembolsaría millonaria cifra por el extremo peruano

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Deportes

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

¿A qué hora juega Perú vs Brasil HOY por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations?

Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025