Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Joao Grimaldo jugará en su tercer club de Europa. El delantero peruano fichó por el Sparta Praga de República Checa después de una notable temporada con Riga FC, donde se consagró campeón del torneo local. Esta transferencia no solo emociona al futbolista y a su entorno, sino también a Sporting Cristal. El traspaso del Grimaldo significará que los rimenses también recibirán un monto para su presupuesto en este 2026.

Esto debido al reglamento FIFA acerca de los fichajes. Los clubes que forman a un jugador perciben parte de una futura transferencia por los derechos de formación.

Sporting Cristal recibirá gran monto por transferencia de Joao Grimaldo

De acuerdo al abogado Marcelo Bee Sellares, Sporting Cristal se embolsará alrededor de 45.000 euros por el concepto de solidaridad impuesto por el ente máximo del fútbol internacional.

"Sporting Cristal cobrara aproximadamente 45.000 euros en concepto de mecanismo de solidaridad FIFA, por la transferencia de Grimaldo al Sparta Praga", informó en su cuenta de X.

Joao Grimaldo recordó a Sporting Cristal en su presentación con Sparta Praga

En diálogo con el club, Joao Grimaldo no quiso olvidarse de Sporting Cristal. El popular 'Joa' expresó su agradecimiento porque el club celeste lo formó y lo trató de la mejor manera antes de salir al exterior.

"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante", declaró.