Partidos de hoy, 13 de enero del 2026: ¿a qué hora y dónde ver la Copa del Rey, Carabao Cup y la Copa Italia?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 13 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con atractivos partidos en la Copa del Rey, con el Atlético Madrid como protagonista, Manchester City en la Carabao Cup y la Serie A. Los duelos serán transmitidos como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los partidos más interesantes será el Manchester City vs Newscatle United y Borussia Dortmund vs

Werder Bremen por la Bundesliga. Asimismo, las principales ligas europeas tendrán acción en diversos horarios para los fanáticos del fútbol.



Partidos de hoy, 13 de enero

Copa del Rey

Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid (Hora: 3:00 pm por ESPN y Disney Plus)

Real Sociedad vs Osasuna (Hora: 3:00 pm por ESPN y Disney Plus)

Athletic Club vs Cultural Leonesa (Hora; 3:00 pm por ESPN y Disney Plus

Carabao Cup

Manchester City vs Newcastle United (Hora: 3:00 pm por ESPN y Disney Plus)

Copa Italia

Roma vs Torino: (Hora: 3:00 pm por ESPN y Disney Plus)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Werder Bremen (Hora: 2:30 pm por ESPN

Bayern Leverkusen vs Hamburgo (Hora: 2:30 pm por ESPN)

Mainz vs FC Heidenheim 1846 (Hora: 2:30 pm por ESPN)

Frankfurt vs Stuttgart (Hora: 12:30 pm por ESPN)

Copa de Francia

Bayeux vs Marseille (Hora: 3:00 pm por ESPN)

Liga MX