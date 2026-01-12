Universitario confirmó este lunes que el portero Aamet Calderón jugará la temporada 2026 en Atlético Grau de Piura, cedido a préstamo para buscar su primer partido oficial en la Liga 1. Con 27 años y formado en las divisiones menores de la 'U', aún no ha tenido la oportunidad de debutar en el fútbol profesional peruano a pesar de ser parte de un plantel tricampeón nacional.

Durante sus años como tercer portero, no sumó minutos en encuentros oficiales, situación que el club espera revertir con esta nueva etapa. La ‘Araña’, como es conocido por la hinchada, llega al Patrimonio de Piura con la misión de consolidarse y mostrar su calidad bajo los tres palos, algo que no pudo lograr hasta ahora en el primer equipo crema.

Universitario confirmó la salida de Aamet Calderón a Atlético Grau

Universitario anunció la operación a través de sus redes oficiales, deseándole “éxitos” al portero en esta nueva etapa de su carrera. La expectativa está puesta en que Calderón pueda finalmente disputar sus primeros minutos en el máximo certamen del fútbol peruano y dar un giro a su trayectoria profesional.

"Éxitos, 'Araña'. Nuestro arquero Aamet Calderón Tello jugará a préstamo en Atlético Grau esta temporada. ¡Siempre con garra, Aamet!", escribió el cuadro merengue en su cuenta de X.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Aamet Calderón no es el primero: las 11 salidas de Universitario para el 2026

Tras confirmarse la salida de Aamet Calderón, ya son 11 los futbolistas que se marcharon de Universitario tras conseguir el tricampeonato. A continuación, conoce la lista de jugadores que dejaron la 'U'.