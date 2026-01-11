Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta por una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley. El partido fue ajustado de principio a fin, pero las blanquiazules lograron imponerse en el cuarto set y hacerse con los tres puntos. Más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la presencia de Edison Flores durante el compromiso. El futbolista de Universitario se animó a explicar por qué asistió al Polideportivo Lucha Fuentes.

En la previa del encuentro, el popular 'Orejas' contó que su presencia en el partido de Alianza se debe a que fue a ver a su hermana Wendy Flores, quien es voleibolista del conjunto rival.

Edison Flores contó por qué fue al partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

En conversación con Latina Deportes, Flores señaló que su hermana lo invitó al partido y decidió acompañarla. Asimismo, contó que es su primera vez en el recinto, por lo que quedó impresionado con la infraestructura.

"Vengo a alentar a mi hermana, mi hermana me invitó. Primera vez por aquí y la verdad que el polideportivo está bien bonito. Coincidencias de la vida que jugará contra Alianza. Vengo a apoyar a mi hermana y sé que será un lindo partido, pero sé que es difícil contra Alianza Lima. Ahora ella está concentrada, pero yo apoyándola por primera vez aquí y espero que sea constantemente.", declaró.

Asimismo, reveló por qué su hermana portaría la '20' en su equipo. "No le he preguntado sobre su número, pero seguramente es por mí. Ella me tiene demasiado cariño, yo también, ahora a apoyarla al máximo. Ya le he dicho que este año trataré de venir a apoyarla. Obviamente cuando no se crucen los eventos que tenga pero la apoyaré lo más que se pueda", agregó.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima se impuso 3-1 a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley. El elenco de Facundo Morando inició ganando los dos primeros sets (25-21 y 25-15). Sin embargo, el equipo de Wendy Flores se repuso en el tercero (18-25). A pesar de ello, las blanquiazules sentenciaron el partido en el cuarto y último set (25-17).