¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
EN VIVO | Universitario vs. Juan Pablo II
Felipe Chávez recibe halagos en Alemania tras su llamado a la Selección Peruana: ¡Un nuevo reto para la joya!

El mediocampista del Bayern Múnich fue convocado por Manuel Barreto para el amistoso entre Perú y Chile, por lo que la Bundesliga y medios alemanes destacaron su primera citación.

Se espera que 'Pippo' tenga minutos ante Chile. Foto: composiciónLR/UEFA/Bundesliga
Felipe Chávez afrontará un nuevo desafío con la Selección Peruana, luego de ser convocado por primera vez por Manuel Barreto para el amistoso frente a Chile, que se jugará el viernes 10 de octubre en Santiago por la fecha FIFA. El mediocampista del Bayern Múnich II fue incluido en la lista del flamante entrenador, convirtiéndose en la principal novedad del equipo nacional.

El jugador de 18 años, que forma parte del filial bávaro, llega al llamado en un buen momento deportivo. En la presente temporada ha disputado nueve partidos, en los que registra tres goles y dos asistencias en 717 minutos de juego. Por tal motivo, su convocatoria generó interés en el país teutón, en donde resaltaron el reto de colocarse la camiseta bicolor.

Felipe Chávez: los elogios de la Bundesliga y los medios alemanes

La convocatoria de Felipe Chávez fue destacada por la Bundesliga en sus redes sociales oficiales. En su mensaje, la liga alemana escribió: “Felipe Chávez representará a la bicolor en la próxima fecha internacional. ¡Un nuevo reto para la joya del FC Bayern!”.

Felipe Chávez debutó con el equipo principal del Bayern Munich en un amistoso frente al Grasshopper de Suiza. Foto: Instagram/bundesligaes

El reconocimiento también llegó desde la prensa alemana. El diario Bild, uno de los más importantes del país, publicó una nota sobre el llamado del mediocampista y resaltó que podría debutar con la selección sin haber jugado aún un partido profesional.

Cabe recordar que el futbolista ya había sido parte de las categorías menores de la Selección Peruana, tanto en la Sub-17 como en la Sub-20, aunque fue excluido del último Sudamericano Sub-20 por decisión del entonces técnico José ‘Chemo’ del Solar.

¿Cuál fue la reacción de Felipe Chávez a la convocatoria de Manuel Barreto?

A través de su cuenta de Instagram, Felipe Chávez compartió la lista oficial publicada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la acompañó con tres corazones rojos y blancos, junto a la canción 'Perú Rock', interpretada por Sander Alex, Lucho Quequezana y ‘El Viejo’ Rodríguez.

La publicación fue interpretada por los hinchas como una muestra de orgullo y compromiso con la bicolor. Chávez no ofreció declaraciones públicas, pero su gesto fue replicado por varias páginas deportivas en Perú y Alemania.

Publicación del volante ofensivo. Foto: Instagram/_felipe.chavez_

El mediocampista, conocido también como 'Pippo' entre sus compañeros, ha sido seguido por Manuel Barreto desde su ingreso a la Federación Peruana de Fútbol. El técnico interino decidió incluirlo en su primera lista como parte de un plan de recambio generacional, que busca dar oportunidades a jugadores jóvenes formados en el extranjero.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

El amistoso entre Perú y Chile se disputará el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Será el primer encuentro de la bicolor bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, quien asumió tras la salida del comando anterior, encabezado por Óscar Ibáñez.

