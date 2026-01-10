La selección peruana comenzó el 2026 sin saber el nombre de su nuevo entrenador. Durante la reciente ceremonia del sorteo de la Liga 1, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, brindó detalles sobre este punto y, además, se pronunció sobre próximos amistosos que disputará el combinado nacional.

En un primer momento, el directivo indicó que la idea es realizar una gira en Estados Unidos o Europa, aprovechando la coyuntura del Mundial. "Estamos en la elaboración de la ruta que debemos seguir para concretar buenos partidos. Buscamos que estos encuentros se realicen tanto en Estados Unidos, por el tema del Mundial, como en Europa", manifestó en diálogo con L1 MAX.

¿Perú jugará ante Portugal de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026?

Al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentarse a la selección de Portugal, que tiene como máxima figura a Cristiano Ronaldo, Jean Ferrari expresó un sarcástico comentario y evitó entrar en detalles sobre los compromisos de la fecha FIFA de marzo.

"Y, dale, no te está funcionando. Yo no sé si tus redes... no sé a quiénes te están siguiendo. No está bien que sigas a Blanca Nieves, Iron Man; está mal que sigas esas redes", apuntó.

Jean Ferrari sobre el nuevo técnico de la selección peruana

Respecto a la situación del nuevo entrenador de la selección peruana, el dirigente señaló que el proceso se encuentra en una etapa de negociación; en ese sentido, no se animó a confirmar si los argentinos Ariel Holan y Gustavo Álvarez son las alternativas que se manejan en la Videna.

"Estamos en etapa de negociación. Este último viaje que hemos hecho ha sido muy fructífero porque ya hemos llegado a la última etapa en la evaluación de los candidatos (...) Somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres por respeto a todos los profesionales. No puedo decir nombres", explicó.