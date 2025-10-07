El Mundial sub-20 Chile 2025 se jugará hasta el domingo 19 de octubre. Foto: FIFA

Empieza lo bueno en el Mundial sub-20 de Chile. Este martes 7 de octubre arrancan los octavos de final del certamen con las dos primeras llaves de esta etapa. La selección chilena, anfitriona, se medirá a su similar de México en busca de lavar su imagen tras el pobre desempeño que tuvo en la fase de grupos.

Otros equipos de la región que disputan esta instancia son Argentina, Paraguay y Colombia. La Albiceleste enfrentará a Nigeria, los guaraníes harán lo propio frente a Noruega y los cafeteros se las verán con Sudáfrica.

Mundial sub-20: partidos de hoy por octavos de final y programación

Estos son los dos partidos que se jugarán hoy, martes 7 de octubre, por la ronda de octavos de final en el Mundial sub-20 2025.

Ucrania vs España

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana), 9.30 p. m. (hora española)

Estadio: Elías Figueroa Brander

Chile vs México

Hora: 5.00 p. m. (hora mexicana), 6.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora chilena)

Estadio: Elías Figueroa Brander.

En tanto, así quedó la programación de los otros seis juegos restantes de esta instancia.

Miércoles 8 de octubre

Argentina vs Nigeria

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana), 4.30 p. m. (hora argentina)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Colombia vs Sudáfrica

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana y colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca

Japón vs Francia

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Paraguay vs Noruega

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya)

Estadio: Fiscal de Talca

Jueves 9 de octubre

Estados Unidos vs Italia

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana)

Estadio: El Teniente de Rancagua

Marruecos vs Corea del Sur

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial sub-20?

La transmisión por TV de este Mundial sub-20 2025 de Chile está a cargo del canal DSports (DirecTV) a nivel internacional. Por internet, también puedes ver todos los partidos del certamen desde la plataforma oficial FIFA+.