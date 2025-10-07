Octavos de final Mundial sub-20 de Chile: partidos de hoy, resultados y llaves confirmadas del torneo
Este martes empiezan las llaves de eliminación directa en el certamen juvenil. El anfitrión, Chile, busca seguir en competencia luego de su angustiosa clasificación desde fase de grupos.
Empieza lo bueno en el Mundial sub-20 de Chile. Este martes 7 de octubre arrancan los octavos de final del certamen con las dos primeras llaves de esta etapa. La selección chilena, anfitriona, se medirá a su similar de México en busca de lavar su imagen tras el pobre desempeño que tuvo en la fase de grupos.
Otros equipos de la región que disputan esta instancia son Argentina, Paraguay y Colombia. La Albiceleste enfrentará a Nigeria, los guaraníes harán lo propio frente a Noruega y los cafeteros se las verán con Sudáfrica.
Mundial sub-20: partidos de hoy por octavos de final y programación
Estos son los dos partidos que se jugarán hoy, martes 7 de octubre, por la ronda de octavos de final en el Mundial sub-20 2025.
- Ucrania vs España
- Hora: 2.30 p. m. (hora peruana), 9.30 p. m. (hora española)
- Estadio: Elías Figueroa Brander
- Chile vs México
- Hora: 5.00 p. m. (hora mexicana), 6.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora chilena)
- Estadio: Elías Figueroa Brander.
En tanto, así quedó la programación de los otros seis juegos restantes de esta instancia.
Miércoles 8 de octubre
- Argentina vs Nigeria
- Hora: 2.30 p. m. (hora peruana), 4.30 p. m. (hora argentina)
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
- Colombia vs Sudáfrica
- Hora: 2.30 p. m. (hora peruana y colombiana)
- Estadio: Fiscal de Talca
- Japón vs Francia
- Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
- Paraguay vs Noruega
- Hora: 6.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya)
- Estadio: Fiscal de Talca
Jueves 9 de octubre
- Estados Unidos vs Italia
- Hora: 2.30 p. m. (hora peruana)
- Estadio: El Teniente de Rancagua
- Marruecos vs Corea del Sur
- Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)
- Estadio: El Teniente de Rancagua.
¿Dónde ver los octavos de final del Mundial sub-20?
La transmisión por TV de este Mundial sub-20 2025 de Chile está a cargo del canal DSports (DirecTV) a nivel internacional. Por internet, también puedes ver todos los partidos del certamen desde la plataforma oficial FIFA+.