Chile y Perú jugarán dos amistosos entre octubre y noviembre. En el primero, la Roja será local. Foto: composición de LR/Marco Cotrina/AFP

El amistoso entre Perú y Chile, por la fecha FIFA de octubre, marcará el debut de Manuel Barreto como DT de la Bicolor con la mira puesta en las eliminatorias al Mundial 2030. Sin embargo, los hinchas del representativo incaico tendrán que conformarse con seguir al equipo desde lejos, pues el país anfitrión dispuso que el duelo se juegue solo con público local.

Este viernes 3 de octubre, la cuenta oficial de la selección chilena dio inicio a la venta de entradas para el Clásico del Pacífico, pero anunció la restricción para aficionados visitantes.

Chile lanzó a la venta entradas para amistoso ante Perú

En la página web Puntoticket, los hinchas interesados en asistir al Estadio Bicentenario de La Florida, donde se llevará a cabo el partido, podrán comprar sus entradas desde los 12.100 pesos chilenos (aproximadamente 12 dólares y medio). El boleto más caro tendrá un costo de 40.700 pesos chilenos (poco más de 42 dólares) y habrá descuentos para niños en todas las tribunas.

Precio de las entradas para el amistoso Chile vs Perú. Foto: captura de Puntoticket

El modesto recinto ubicado en la capital del país sureño tiene capacidad para 12.000 espectadores. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) espera contar con el apoyo de sus fanáticos luego de la lamentable imagen dejada en el último juego por eliminatorias, cuando se vio un Estadio Nacional con muchos lugares vacíos (aunque ello en parte se debió a una sanción de la FIFA que le redujo el aforo a un 50%.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile se jugará este viernes 10 de octubre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (horario chileno). El técnico de la Roja para este cotejo será Sebastián Miranda, DT de la sub-17, quien suplirá la ausencia de Nicolás Córdova (quien dirige a la sub-20 en el Mundial de la categoría).